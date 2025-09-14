Gia Lai: Khen thưởng cá nhân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

(GLO)- Sáng 14-9, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã khen thưởng đột xuất cho anh Sinh (SN 1997, Trưởng thôn Do-Guăh) vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã.

Thay mặt lãnh đạo UBND phường An Phú, Thượng tá Hồ Thanh Sơn-Trưởng Công an phường đã trao giấy khen cho anh Sinh. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12-9, trên đường đi làm về, anh Sinh phát hiện một con tê tê chạy ngang đoạn đường qua làng Do-Guăh. Anh đã nhanh trí cùng người dân bắt giữ, đồng thời chủ động giao nộp con tê tê cho Công an phường.

Đến 23 giờ cùng ngày, Công an phường An Phú đã bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Anh Sinh (đứng giữa) giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho Công an phường An Phú. Ảnh: CACC

Theo Thượng tá Hồ Thanh Sơn-Trưởng Công an phường An Phú, việc làm tự giác của anh Sinh là hành động đẹp, đáng biểu dương, cần được lan tỏa trong cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Được biết, tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.