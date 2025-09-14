Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Khen thưởng cá nhân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-9, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã khen thưởng đột xuất cho anh Sinh (SN 1997, Trưởng thôn Do-Guăh) vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã.

kt.jpg
Thay mặt lãnh đạo UBND phường An Phú, Thượng tá Hồ Thanh Sơn-Trưởng Công an phường đã trao giấy khen cho anh Sinh. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 12-9, trên đường đi làm về, anh Sinh phát hiện một con tê tê chạy ngang đoạn đường qua làng Do-Guăh. Anh đã nhanh trí cùng người dân bắt giữ, đồng thời chủ động giao nộp con tê tê cho Công an phường.

Đến 23 giờ cùng ngày, Công an phường An Phú đã bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) để đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

giao-nop.jpg
Anh Sinh (đứng giữa) giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho Công an phường An Phú. Ảnh: CACC

Theo Thượng tá Hồ Thanh Sơn-Trưởng Công an phường An Phú, việc làm tự giác của anh Sinh là hành động đẹp, đáng biểu dương, cần được lan tỏa trong cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Được biết, tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Tăng cường xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại

Đời sống

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Người dân Ia Ko mong sớm được đầu tư hạ tầng giao thông

Đời sống

(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Khi phụ nữ tìm niềm vui từ cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Làng phong nơi biên giới và khát vọng đổi đời

Đời sống

(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

null