Gần 1 triệu lượt khách đến tham quan tại Hội chợ mùa Thu lần thứ I

(GLO)- Diễn ra từ ngày 25/10-3/11/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ mùa Thu lần thứ I-năm 2025 đã khép lại với những con số kỷ lục.

Hội chợ do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức với chủ đề và thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”.

Hội chợ mùa Thu lần thứ I - năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m2, với khoảng 3.000 gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Hội chợ thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Không gian văn hóa hội bài chòi tại Hội chợ mùa Thu. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội chợ mùa Thu lần thứ I - năm 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một “điểm đến” an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai. Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Nhân dân đồng tình - Quốc tế ủng hộ” - nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam tự tin vươn lên, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trung bình mỗi ngày có khoảng 100.000 lượt khách tham quan, tổng cộng gần 1 triệu lượt người trong suốt kỳ hội chợ, một con số chưa từng có trong lịch sử các sự kiện xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

Du khách xem trình diễn đàn đá Quảng Ngãi. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia



Bên cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, còn có hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành như các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, lễ hội chuyên đề, hoạt động văn hóa, nghệ thuật… Hội chợ ghi nhận hơn 2.000 cuộc giao thương, hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết, với tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Với “6 nhất”: Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất; Chính sách ưu đãi tốt nhất, Hội chợ không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập. Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia - thương hiệu hàng Việt Nam.

Tại hội chợ, Ban Tổ chức đã tri ân, trao và tiếp nhận quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai theo phát động của Thủ tướng tại Lễ khai mạc Hội chợ. Đến nay, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đã tiếp nhận được khoảng 316 tỷ đồng cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.