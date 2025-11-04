Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thành lập Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 3-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ký Quyết định số 164/QĐ-BCĐ thành lập Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai...
Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai... Ảnh: Kinhtedothi

Theo Quyết định, Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Cổng Thông tin điện tử) là kênh thông tin chính thức trên môi trường mạng; trực thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, phục vụ công tác phòng thủ dân sự quốc gia.

Cụ thể, Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có nhiệm vụ công bố, cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường đến cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng thủ dân sự cho toàn xã hội.

Cung cấp các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến công tác phòng thủ dân sự. Kết hợp với hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Tên miền của Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là: https://ptdsqg.gov.vn.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai xây dựng, quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử; thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

Cũng theo quyết định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức kết nối liên thông Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử do cơ quan mình quản lý với Cổng Thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

