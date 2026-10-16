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Phường Pleiku bàn giao hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến tinh chế

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(GLO)- Ngày 15-10, UBND phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) bàn giao sản phẩm truy xuất nguồn gốc được hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (161 Lê Duẩn, phường Pleiku) được hỗ trợ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm yến tinh chế với tổng kinh phí 45 triệu đồng.

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Bà Trần Thị Lợi - Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Bá Bính

Các sản phẩm, nội dung bàn giao gồm quy trình quản lý và truy xuất nguồn gốc, tài khoản và cơ sở dữ liệu trên hệ thống GS1-Trace, 10.330 tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Hệ thống được hỗ trợ duy trì trong 2 năm. Doanh nghiệp được hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm, cập nhật thông tin về nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, sơ chế, tinh chế, đóng gói và phân phối sản phẩm.

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Phường Pleiku bàn giao hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm yến tinh chế. Ảnh: Bá Bính

Việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc vào sử dụng góp phần minh bạch hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tra cứu thông tin sản phẩm qua mã QR.

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