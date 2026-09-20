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Vùng biển Gia Lai có gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2 m

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm 20 và ngày 21-9, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu có mưa rào và giông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.

Theo đó, hiện vùng biển Gia Lai đang có mưa rào và giông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc.

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Vùng biển Gia Lai có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong đêm 20 và ngày 21-9, vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, tiếp tục có mưa rào và giông. Trong các cơn giông, khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển có thể cao trên 2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Các đơn vị liên quan được đề nghị thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tình hình để chủ động có kế hoạch phòng tránh.

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