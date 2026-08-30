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Đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá tại 5 khu vực thuộc phía Tây tỉnh Gia Lai

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(GLO)- Trong 6 giờ tới, 5 khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm: Chư Prông, Ia Boòng, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Tôr cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong những giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất được cảnh báo tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

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Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai

Qua theo dõi (từ 15-21 giờ ngày 29-8), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Ia Me 54,4 mm (Ia Boòng), Ia Nan 1 đạt 51,4 mm (Ia Nan), Ia Pnôn 57 mm (Ia Pnôn)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm.

Trong thời gian này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại các xã: Chư Prông (dọc suối Ia Drăng), Ia Boòng, Ia Nan (khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét suối Ia Kriêng), Ia Pnôn (dọc suối Ia Pnôn), Ia Tôr.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện. Các hiện tượng này cũng có thể phá hủy công trình dân sinh, công trình kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và kinh tế-xã hội.

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