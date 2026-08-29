Tin thế giới tối 29-8: Khối băng khổng lồ kích hoạt thảm họa kinh hoàng ở Nepal

(GLO)- Khối băng khổng lồ kích hoạt thảm họa kinh hoàng ở Nepal; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ý; Ông Trump muốn một địa danh trên Mặt trăng mang tên mình; Nga tuyên bố dẫn đầu thế giới về công nghệ UAV là những thông tin nổi bật hôm nay.

Khối băng khổng lồ kích hoạt thảm họa kinh hoàng ở Nepal

Một khối sông băng rộng hơn 20 ha, tương đương khoảng 28 sân bóng đá, đã sụp đổ từ độ cao gần 1.200 m tại dãy Himalaya, kích hoạt chuỗi thảm họa khiến ít nhất 390 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Vụ sạt lở ở Nepal. Ảnh: Niranjan Shrestha/AP

Vụ việc xảy ra sáng 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Khối băng sụp xuống thung lũng, kéo theo lở tuyết, đá, bùn đất và nước, tạo thành dòng lũ di chuyển với tốc độ hơn 160 km/giờ. Chỉ khoảng 30 phút sau, mực nước sông đã dâng tới 9 m.

Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ gia tăng có thể khiến lớp băng vĩnh cửu tan chảy, làm mất sự ổn định của sông băng. Trong 3 thập niên qua, các dãy núi Nepal đã mất gần 1/3 lượng băng.

Giới khoa học cảnh báo Himalaya đang đặc biệt dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Trong khi hệ thống cảnh báo có thể phát hiện mưa lớn, việc dự báo chính xác thời điểm sông băng sụp đổ vẫn rất khó khăn. Công nghệ vệ tinh được kỳ vọng giúp theo dõi sự thay đổi và phát hiện những khu vực có nguy cơ cao.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ý

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, 35 tuổi, cho biết đã đồng ý trở thành cố vấn phụ trách đổi mới quốc phòng cho Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto.

Ông Mykhailo Fedorov nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhờ những cải cách được cho là giúp mang lại hiệu quả lớn cho quân đội. Ảnh: AFP

Theo ông Fedorov, trong vai trò mới, ông sẽ hỗ trợ Ý phát triển công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng và thích ứng với những thách thức an ninh mới.

Ông Fedorov mất chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 7, sau khoảng 6 tháng đảm nhiệm cương vị. Khi còn tại nhiệm, ông đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển và sử dụng UAV, hệ thống mặt đất không người lái cùng các công nghệ khác của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ý xác nhận ông Fedorov sẽ đảm nhiệm vị trí “cố vấn đổi mới”. Chính quyền Tổng thống Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ông Trump muốn một địa danh trên Mặt trăng mang tên mình

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn một địa danh trên Mặt trăng được đặt theo tên ông trong chuyến thăm Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, bang Texas, ngày 28-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Trao đổi với phi hành gia Reid Wiseman, ông Trump nhắc đến việc một hố trên Mặt trăng gần đây được đặt theo tên người vợ quá cố của phi hành gia này và nói rằng ông mong muốn có một địa danh mang tên mình.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể địa danh nào và cho biết ông không muốn thực hiện chuyến bay vào không gian.

Hiện Mặt trăng có hàng nghìn địa danh, gồm các hố va chạm, núi, thung lũng và cấu trúc địa chất. Việc đặt tên các đặc điểm trên bề mặt Mặt trăng phải được Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) phê duyệt.

Nga tuyên bố dẫn đầu thế giới về công nghệ UAV

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga đang dẫn đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái, nhờ những bước phát triển trong bối cảnh xung đột với Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phát biểu ngày 28-8 tại Liên hoan Truyền thông mới lần thứ 3, ông Medvedev cho rằng xung đột quân sự thường thúc đẩy các bước đột phá về công nghệ. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục phát triển UAV và nỗ lực duy trì vị trí dẫn đầu.

UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga - Ukraine, được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như trinh sát, thu thập thông tin và tấn công. Hai bên liên tục phát triển, cải tiến các hệ thống không người lái, thúc đẩy cuộc cạnh tranh về công nghệ trong lĩnh vực này.