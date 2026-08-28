Tin thế giới tối 28-8: Hồ nước mới hình thành bị vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ

(GLO)- Nhà vua Na Uy Harald V qua đời ở tuổi 89; Hồ nước mới hình thành bị vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ; Iran cáo buộc Mỹ suy thoái, Nga khẳng định tiếp tục ủng hộ Tehran; Campuchia triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nhà vua Na Uy Harald V qua đời ở tuổi 89

Theo tuyên bố của Hoàng gia Na Uy, Vua Harald V qua đời bình yên tại một bệnh viện ở thủ đô Oslo lúc 6 giờ 35 phút ngày 28-8, hưởng thọ 89 tuổi. Trước đó, ông nhập viện từ ngày 17-8 do rối loạn về máu và tình trạng sức khỏe xấu đi, trở nên “cực kỳ nghiêm trọng” hôm 27-8.

Vua Na Uy Harald V vừa qua đời ở tuổi 89. Ảnh: Getty

Sau khi Vua Harald V qua đời, người con trai duy nhất của ông, Hoàng tử Haakon VIII, sẽ kế vị ngai vàng. Vua Harald V được công chúng Na Uy yêu mến và được ghi nhận với những đóng góp trong quá trình hiện đại hóa Hoàng gia.

Hồ nước mới hình thành bị vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ

Một hồ nước hình thành do sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã bị vỡ, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt, buộc hoạt động cứu hộ tại một số khu vực phải tạm dừng.

Huyện Rasuwa của Nepal là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ quét kinh hoàng ngày 26-8. Ảnh: Nepal Photo Library

Tại Nepal, chính quyền tạm dừng cứu hộ sau khi mực nước hồ mới xuất hiện bắt đầu tràn bờ. Người dân tại huyện Rasuwa được sơ tán lên các sườn đồi để tránh nguy cơ nước dâng đột ngột.

Đến ngày 28-8, thiên tai tại Nepal khiến 469 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng. Phía Trung Quốc ghi nhận 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại khu vực Tây Tạng tính đến 15 giờ ngày 28-8.

Hai nước đang huy động lực lượng tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả. Trung Quốc đã triển khai lực lượng kỹ thuật, vật tư cứu trợ và nhân sự điều phối; trong khi Nepal huy động hơn 5.000 binh sĩ, cảnh sát cùng nhiều trực thăng tham gia cứu hộ.

Iran cáo buộc Mỹ suy thoái, Nga khẳng định tiếp tục ủng hộ Tehran

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 27-8 tuyên bố “đế chế Mỹ đang suy thoái”, đồng thời chỉ trích chính sách gây sức ép kinh tế của Washington đối với Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo ông Ghalibaf, Mỹ đang đối mặt với mức nợ công khoảng 40.000 tỷ USD và cách tiếp cận đối đầu với Iran có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án kế hoạch gây sức ép kinh tế của Mỹ với Iran, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ Tehran trong việc ứng phó các lệnh trừng phạt.

Campuchia triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia cho biết đã kiểm tra 793 địa điểm tình nghi và trực tiếp truy quét 624 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch kéo dài từ tháng 7-2025 đến ngày 20-8-2026.

Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn. Ảnh tư liệu: AKP/TTXVN phát

Gần 30.000 nghi phạm bị bắt giữ; hơn 58.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng xác định hơn 22.000 người thuộc 38 quốc tịch trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo và chuyển 408 vụ án sang tòa án.

Chiến dịch cũng tập trung xử lý các hành vi tham nhũng, tiếp tay từ bên trong bộ máy công quyền. Campuchia cho biết sẽ tiếp tục truy quét các nhóm tội phạm đang chuyển sang phương thức hoạt động nhỏ lẻ, phân tán và ẩn náu tại nhiều địa điểm.

Nước này dự kiến tổ chức Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến trong hai ngày 23 và 24-9, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống loại tội phạm này.