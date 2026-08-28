Tin thế giới sáng 28-8: Nga phóng tên lửa xuống Kiev

(GLO)- Nga phóng tên lửa xuống Kiev; Tổng thống Trump: Nga sẽ không tấn công NATO; Lũ lụt ở Nepal-Tây Tạng khiến ít nhất 1.860 người chết, mất tích; Nguy cơ mới cận kề... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-8.

Nga phóng tên lửa xuống Kiev

Ukraine cáo buộc Nga sáng 27-8 mở đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhắm vào Kiev cùng nhiều địa phương.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đã tấn công các cảng, kho ngũ cốc, cơ sở năng lượng, công nghiệp và nhiều hạ tầng khác bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và UAV.

Một trực thăng chữa cháy thả nước xuống một nhà kho bị tập kích tại Kyiv, Ukraine ngày 27-8-2026. Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 7 tên lửa đạn đạo, một tên lửa chống hạm Onyx, 3 tên lửa hành trình Banderol và 222 trong tổng số 258 UAV Nga phóng trong đợt tập kích. Đây là lần đầu Ukraine tuyên bố đánh chặn tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo kể từ ngày 1-8.

Thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine. Ở Kharkiv, một người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công vào một trung tâm mua sắm. Tại Poltava, các cơ sở công nghiệp và năng lượng bị tập kích, khiến 7 khu dân cư mất điện. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Odessa và Zaporizhzhia.

Phía Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-8 xác nhận các vụ tấn công nhiều cơ sở tại Kyiv, Odesa, Zaporizhzhia và Poltava. Song, phía Nga lâu nay luôn phủ nhận tấn công vào dân thường.

Tổng thống Trump: Nga sẽ không tấn công NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng Nga sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO. Ông cũng bác tin cho rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow để cảnh báo về kịch bản này.

"Tôi đã có các cuộc trao đổi tốt đẹp với ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ấy sẽ không tấn công một lãnh thổ thuộc NATO”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 27-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn Axios qua điện thoại, ông Trump cũng khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO. Ông cũng cho biết, Giám đốc CIA John Ratcliffe được phái đến Nga không phải để chuyển giao bất kỳ thông điệp đặc biệt nào.

"Ông Ratcliffe gặp đồng cấp Nga 6 tháng một lần hoặc mỗi năm một lần. Họ có mối quan hệ rất tốt. Không có thông điệp nào và cũng chẳng có điều gì bất thường", ông Trump chia sẻ.

Tổng thống Trump cho hay, các cuộc trao đổi chỉ liên quan đến vấn đề Ukraine, không phải các chủ đề về NATO hay chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Iran.

Lũ lụt ở Nepal-Tây Tạng khiến ít nhất 1.860 người chết, mất tích; nguy cơ mới cận kề

Theo nhà chức trách Nepal và Trung Quốc, tới nay, trận lũ quét thảm khốc xảy ra vào sáng 26-8 dọc khu vực biên giới miền núi giữa Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 390 người đã thiệt mạng và trên 1.450 người mất tích.

CCTV cảnh báo các vụ sụp đổ hoặc sạt lở thứ cấp có thể tiếp tục xảy ra do mưa vẫn đang diễn ra trong khu vực.

Hồ nước mới tiếp tục mở rộng tại biên giới Trung Quốc - Nepal, gây lo ngại về thảm họa tương tự trận lũ quét hôm 26-8. Ảnh: NYPost

Hình ảnh từ trên không cũng cho thấy một hồ nước tại nơi hợp lưu của hai sông Tsogyal và Purupqiangzangbu đã hình thành và tiếp tục mở rộng tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal.

Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính tới sáng 27-8, hồ chứa khoảng 2 triệu m³ nước và dự kiến sẽ tiếp nhận thêm khoảng 3 triệu m³ trong ba ngày tiếp theo.

Bộ này cảnh báo nguy cơ đập tự nhiên bị vỡ ở mức cao, có thể gây ra thêm một đợt lũ lụt.

Mỹ sắp đưa nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11-9 ra xét xử

Phiên tòa xét xử Khalid Sheikh Mohammed, người bị cáo buộc là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6-2028, gần 27 năm sau các vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Vụ án bắt đầu từ ngày 5-6-2028 tại Vịnh Guantanamo. Các công tố viên trước đó đề nghị tiến hành xét xử trong năm 2027, nhưng thẩm phán cho rằng thời điểm này là quá sớm.

Cú đâm thứ hai vào tòa WTC 2 trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 khiến tất cả người Mỹ nhận ra chẳng có tai nạn nào cả mà đây là vụ tấn công vào các biểu tượng của nước Mỹ. Vụ tấn công xảy ra trong lúc việc sơ tán và cứu hỏa đang được thực hiện ở tòa WTC 1 và 2. Ảnh: Reuters

Nghi phạm Khalid Sheikh Mohammed bị bắt tại Pakistan năm 2003 và được chuyển tới nhà tù quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo năm 2006. Ông ta bị cáo buộc là người lên kế hoạch chính cho các vụ tấn công ngày 11-9-2001 và đang đối mặt với các cáo buộc có thể dẫn tới án tử hình.

Việc ấn định ngày xét xử đánh dấu bước tiến đáng kể trong một trong những vụ án kéo dài và phức tạp nhất của hệ thống ủy ban quân sự Mỹ.

Quá trình truy tố Mohammed và các bị cáo khác đã bị trì hoãn trong nhiều năm, một phần do tranh cãi về khả năng sử dụng các bằng chứng và lời khai thu được trong thời gian các nghi phạm bị CIA giam giữ và thẩm vấn tại các cơ sở bí mật ở nước ngoài. Mohammed từng bị áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn khắc nghiệt.