Tin thế giới tối 27-8: Gần 1.500 người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc

(GLO)- Gần 1.500 người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc; Nga cảnh báo có thể tấn công mục tiêu quân sự Anh; Triều Tiên tuyên bố đáp trả việc Mỹ bán vũ khí cho Hàn Quốc; Tổng thống Trump nói lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng là những thông tin nổi bật hôm nay.

Gần 1.500 người mất tích trong lũ quét tại Nepal và Trung Quốc

Gần 1.500 người, trong đó khoảng 800 người nước ngoài, đang mất tích sau các vụ sạt lở và lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Một nạn nhân lũ quét ở làng Devghat, huyện Nuwakot, Nepal, được giải cứu hôm 26-8. Ảnh: AFP

Tại Nepal, lực lượng chức năng ghi nhận 165 người thiệt mạng và 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài đến từ hơn 20 quốc gia. Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát được huy động tìm kiếm, cứu hộ.

Tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Khắc Tắc, Tây Tạng, vụ lở đất khiến 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Trung Quốc đang huy động nhiều lực lượng cùng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân.

Theo các nguồn tin quốc tế được cung cấp, thảm họa có thể bắt nguồn từ sự sụp đổ của một phần sông băng ở độ cao lớn, kéo theo đất đá và bùn. Hiện lực lượng cứu hộ hai nước vẫn chạy đua với thời gian trong điều kiện địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

Nga cảnh báo có thể tấn công mục tiêu quân sự Anh

Nga cảnh báo có thể tấn công các cơ sở hoặc tài sản quân sự của Anh trong và ngoài Ukraine nếu Kiev sử dụng tên lửa do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Máy bay chiến đấu Rafale và tên lửa Storm Shadow (trái) tại Căn cứ Không quân Villacoublay (Pháp). Ảnh: AFP

Hãng Reuters ngày 27-8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga coi việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine là không thể chấp nhận và có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

Bà Zakharova đồng thời cảnh báo Anh và Pháp về việc cung cấp công nghệ tên lửa cho Ukraine, cho rằng những quyết định này có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Trước đó, ngày 24-8, Anh tuyên bố cho phép Ukraine tiếp cận công nghệ để sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow; Pháp cũng chấp thuận cấp phép công nghệ liên quan.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ ra tòa để ngăn các kế hoạch mà nước này cho là bất hợp pháp của Liên minh châu Âu trong việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.

Triều Tiên tuyên bố đáp trả việc Mỹ bán vũ khí cho Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 27-8 lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng nghiêm túc, ngay lập tức và mạnh mẽ.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder của Hải quân Mỹ. Nguồn: Airforce Technology

Theo KCNA, thương vụ Mỹ phê duyệt có trị giá 125 triệu USD, gồm tên lửa không đối không chiến thuật AIM-9X Sidewinder và các thiết bị liên quan. Bình Nhưỡng cho rằng việc này tạo ra mối đe dọa mới đối với môi trường an ninh của Triều Tiên.

Triều Tiên cũng chỉ trích một số hoạt động của Mỹ liên quan đến vấn đề nhân quyền và thu thập thông tin về nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định cam kết với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Tổng thống Trump nói lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Theo thông tin được cung cấp, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3. Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Ông Trump cũng cho biết ngày 25-8 có khoảng 10 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz, trong đó 22 tàu đi qua an toàn trong đêm.