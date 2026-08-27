Tin thế giới sáng 27-8: Tổng thống Ukraine tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk

(GLO)- Tổng thống Ukraine tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk; Tổng thống Trump lần đầu thông tin về chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA; Lũ quét Nepal: 160 người thiệt mạng, nguyên nhân có thể do sạt lở băng và đá... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-8.

Tổng thống Ukraine tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26-8 thông báo đã cùng Tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mykhailo Drapatyi đến tiền tuyến phía đông nam để thị sát.

Chuyến thị sát được tổ chức để ông Zelensky trao đổi với các chỉ huy tại cánh đông nam về hướng củng cố năng lực phòng thủ trên địa bàn.

Hình ảnh tại tiền tuyến của Tổng thống Zelensky và Tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Drapatyi. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho biết Ukraine sẽ tăng cường binh lực cho cánh quân tại mặt trận Donetsk, tiền tuyến đang đối mặt sức ép gia tăng từ quân đội Nga. Cụ thể, ông Denys Prokopenko, chỉ huy Quân đoàn Azov, và ông Andriy Biletsky, chỉ huy Quân đoàn Lục quân số 3, sẽ dẫn đầu các đơn vị mới thành lập và nhận nhiệm vụ tại khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, ông Denis Pushilin, lãnh đạo CHND Donetsk tự xưng (DPR), cho biết vùng này có thể được sử dụng làm địa bàn thử nghiệm các hệ thống robot của Nga.

Tổng thống Trump lần đầu thông tin về chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA

Ngày 26-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chuyến công tác tới Moscow trong tuần này của Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe là một hoạt động “mang tính bán thường lệ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc CIA John Ratcliffe tại Trại David ở bang Maryland hôm 31-7. Ảnh: Reuters

Khi được nhà bình luận chính trị Glenn Beck hỏi về những đồn đoán rằng Liên bang Nga đang tìm cách thử thách quyết tâm của các đồng minh hoặc lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Anh, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Không phải bất kỳ điều nào trong số đó”.

Khi đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump cho rằng: “Giờ đây, có thể sẽ có điều gì đó đạt được từ chuyến đi này. Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để chấm dứt cuộc chiến đó”.

Theo ông Trump, cả Moscow và Kiev dường như đều đã sẵn sàng cho một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định rằng “thành thật mà nói, vào thời điểm này cả hai bên đều muốn thấy cuộc chiến kết thúc”.

Hungary phát tín hiệu quyết định rời bỏ chính sách gần gũi Nga dưới thời Thủ tướng Orbán

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Péter Magyar, chính phủ mới của Hungary đã chính thức xác định Nga là một “mối đe dọa” trong một văn kiện được chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên hợp quốc, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với chính sách trước đây dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán, vốn được xem là có lập trường gần gũi với Điện Kremlin.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Ảnh: AP

Văn kiện do Thủ tướng Péter Magyar ký đã được công bố trên Công báo chính thức Magyar Közlöny. Theo báo Der Spiegel, văn kiện này đưa ra các định hướng dành cho phái đoàn Hungary tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9.

Văn kiện nêu rõ rằng Hungary lên án hành động gây hấn quân sự của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Văn kiện đồng thời khẳng định: “Hành vi của Liên bang Nga là một mối đe dọa đối với Hungary, châu Âu và trật tự toàn cầu”.

Lũ quét Nepal: 160 người thiệt mạng, nguyên nhân có thể do sạt lở băng và đá

Theo hãng tin AFP, ít nhất 160 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích sau khi một trận lũ quét dữ dội bất ngờ ập đến Nepal vào thứ Tư (26-8), cuốn trôi các ngôi làng cùng nhiều công trường tại khu vực giáp ranh Tây Tạng.

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy bùn bao phủ các công trình tại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26-8-2026. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, khu vực bị ảnh hưởng nằm trên tuyến đường hành hương tới Kailash Manasarovar ở Tây Tạng, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là người Ấn Độ vào thời điểm này trong năm.

Thông tin về nguyên nhân, giới chức Nepal cho rằng, lũ có thể bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng và đá, tạo ra dòng nước lớn mang theo bùn đất trên sông Lhende.

Đáng chú ý, một trận động đất mạnh 4,4 độ được ghi nhận khoảng 7 phút trước khi camera an ninh ghi lại cảnh dòng lũ tràn xuống khu vực. Theo đó, các cơ quan chức năng hiện tiếp tục đánh giá khả năng địa chấn này có liên quan vụ việc.

Quân đội Nepal cho biết 14 trực thăng cùng các đội ứng phó thảm họa đã được triển khai để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.