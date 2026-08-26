Tin thế giới tối 26-8: Các cơ sở tình báo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD sau các cuộc tấn công của Iran

(GLO)- Iraq triệu tập Đại sứ Iran vì các bài đăng sử dụng bản đồ gây tranh cãi; Các cơ sở tình báo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD sau các cuộc tấn công của Iran; Gần 400 du khách mất tích sau lũ quét tại miền Bắc Nepal... là những tin tức nổi bật hôm nay.

Iraq triệu tập Đại sứ Iran vì các bài đăng sử dụng bản đồ gây tranh cãi

Theo Hãng thông tấn Iraq (INA), Thứ trưởng Ngoại giao Iraq phụ trách các vấn đề đa phương và pháp lý Shorsh Khalid Said cho rằng những bài đăng cùng các bình luận đi kèm không phù hợp với chiều sâu quan hệ giữa Baghdad và Tehran.

Iran và Iraq hiện vẫn bất đồng về tên gọi vùng biển ngăn cách giữa Iran với bán đảo Ảrập là Vịnh Ba Tư hay Vịnh Ảrập. Đồ hoạ: GeoHistory

Vụ việc xảy ra sau tranh luận công khai giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và người đồng cấp Iraq Haibat al-Halbousi về tên gọi vùng biển giữa Iran và bán đảo Ảrập. Tranh cãi tiếp tục nóng lên sau khi Đại sứ quán Iran tại Kenya đăng nội dung kèm bản đồ khu vực và bình luận về nguồn gốc lịch sử, ngôn ngữ của các tên gọi “Iraq” và “Baghdad”.

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Shorsh Khalid Said nhấn mạnh sự cần thiết duy trì tham vấn, phối hợp giữa hai nước và giải quyết các bất đồng bằng kênh ngoại giao, đối thoại, góp phần bảo đảm an ninh, ổn định khu vực.

Phía Iran cho biết Đại sứ Mohammad Kazem Al-e Sadeq khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục hợp tác, phối hợp với Baghdad, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử và xã hội giữa hai nước.

Các cơ sở tình báo Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD sau các cuộc tấn công của Iran

NBC News ngày 25-8 dẫn 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại lớn cho nhiều cơ sở tình báo và hệ thống giám sát của Mỹ tại Trung Đông.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran gần cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, nhiều tòa nhà và thiết bị được CIA cùng các cơ quan tình báo khác của Mỹ sử dụng đã bị hư hại. Chi phí sửa chữa hoặc thay thế được dự báo lên tới hàng tỷ USD. Các nguồn tin đánh giá mức độ thiệt hại lần này vượt xa những tổn thất trước đây đối với các cơ sở tình báo Mỹ trong khu vực.

Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng kể từ ngày 28-2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Tehran nhằm vào lực lượng và tài sản Mỹ tại Trung Đông.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sau đó cũng không đạt được tiến triển do bất đồng về các điều khoản trong biên bản ghi nhớ và quyền đi lại qua eo biển Hormuz.

Cuba phản đối Mỹ gia hạn các biện pháp hạn chế

Ngày 25-8, Chính phủ Cuba phản đối quyết định của Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế về kinh tế, thương mại và tài chính đối với nước này thêm một năm, đến ngày 14-9-2027.

Quang cảnh đường phố tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng quyết định trên cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép đối với Cuba trong hơn 60 năm qua, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Bruno Rodriguez khẳng định quan điểm của La Habana rằng “Cuba không phải là mối đe dọa” và cho rằng Mỹ cần xem xét lại các biện pháp hạn chế.

Theo nội dung được cung cấp, Mỹ bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Cuba từ năm 1962, dựa trên “Trading with the Enemy Act”, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1917. Từ năm 1978, các đời Tổng thống Mỹ hằng năm đều gia hạn đạo luật này đối với Cuba.

Gần 400 du khách mất tích sau lũ quét tại miền Bắc Nepal

Ngày 26-8, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết khoảng 384 du khách, trong đó có 291 người nước ngoài, được báo cáo mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại huyện Rasuwa, miền Bắc nước này. Con số 384 người mất tích cũng được các nguồn tin quốc tế cập nhật trong ngày.

Người dân dọn bùn trên đường phố sau trận lũ quét tại Kathmandu, Nepal, ngày 5-10-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Ủy ban Du lịch Nepal Sunil Sharma, những du khách nước ngoài mất tích đến từ Ấn Độ, Australia, Hà Lan, Mỹ, Malaysia, Anh và Nam Phi.

Các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã được huy động với sự hỗ trợ của trực thăng và các thiết bị khác. Người dân sinh sống gần sông, suối được cảnh báo di chuyển đến nơi an toàn.

Lũ gây thiệt hại cho đường sá và cơ sở hạ tầng điện lực. Theo Cơ quan Điện lực Nepal, khoảng 430 MW công suất điện, gồm thủy điện và điện Mặt Trời, bị ảnh hưởng, trong khi một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Thủ tướng Balendra Shah đã triệu tập cuộc họp khẩn của Cơ quan Quốc gia về giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai để đánh giá tình hình. Các biện pháp ứng phó được triển khai với sự phối hợp của lực lượng y tế và các cơ quan liên quan.