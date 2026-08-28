Rơi máy bay tại Ấn Độ và Mỹ gây thương vong

Hai vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Ấn Độ và Mỹ trong các ngày 26 và 27/8 khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng, trong đó có một vụ liên quan máy bay huấn luyện tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 27/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tại Ấn Độ, một máy bay huấn luyện hai động cơ, 4 chỗ ngồi gặp nạn trưa 27/8 gần đập Ganga ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, khiến 2 người trên máy bay thiệt mạng.

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn nguồn Sở Cảnh sát Kanpur cho biết máy bay cất cánh từ Trung tâm Huấn luyện Hàng không Garg khoảng 11h30 và gặp nạn khoảng 20 phút sau đó tại khu vực ngoại ô làng Natthapurwa, khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Hai nạn nhân được xác định là huấn luyện viên học viên. Ngay sau tai nạn, lực lượng cứu hộ và dịch vụ khẩn cấp được triển khai tới hiện trường. Cảnh sát phong tỏa khu vực và báo cáo vụ việc lên Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA). Một nhóm điều tra kỹ thuật sẽ được thành lập để xác định nguyên nhân tai nạn. Nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện chưa được xác định.

Trong khi đó, tại Mỹ, 4 người thiệt mạng sau khi máy bay cỡ nhỏ Piper PA-24 rơi xuống vùng biển gần Seldovia, bang Alaska, ngày 26/8. Máy bay đang trên hành trình từ Anchorage đến Seldovia thì gặp nạn và chìm. Cảnh sát bang Alaska nhận được thông báo về vụ việc lúc 13h18 và nhanh chóng điều trực thăng cùng lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Sau khi thủy triều rút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 người lớn bên trong máy bay. Ủy ban An toàn giao thông vận tải quốc gia Mỹ (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ngọc Thúy - Trần Quyên (TTXVN )