Colombia tổ chức quốc tang 3 ngày trong vụ rơi máy bay làm 69 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 24-3, Chính phủ Colombia tổ chức quốc tang 3 ngày trong vụ rơi máy bay tại miền Nam Colombia làm 69 người thiệt mạng.

Theo đó, nhằm tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 23-3 tại Puerto Leguízamo (tỉnh Putumayo, miền Nam Colombia), Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố treo cờ rủ tại tất cả cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, đơn vị cảnh sát và các cơ quan đại diện ngoại giao của Colombia ở nước ngoài.

Ông nhấn mạnh, các nghi thức quân đội tương ứng sẽ được tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân, coi đây là mất mát lớn đối với quốc gia.

Chính phủ Colombia cũng bày tỏ đoàn kết và chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân của các nạn nhân.

Giao Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ truy điệu với đầy đủ nghi thức quân đội tại các đơn vị trên toàn quốc.

Các nạn nhân thiệt mạng thuộc biên chế Lục quân, Không quân Vũ trụ và Cảnh sát quốc gia Colombia. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến hàng chục quân nhân bị thương, hiện đã được chuyển đến nhiều cơ sở y tế để điều trị. Theo thông tin từ lực lượng vũ trang, một số người bị thương đang được theo dõi y tế tại thủ đô Bogotá.

Chiếc máy bay gặp nạn vào ngày 23-3 ngay sau khi cất cánh từ sân bay Puerto Leguizamo thuộc tỉnh Putumayo, khu vực giáp biên giới với Ecuador và Peru. Trên máy bay bị nạn có 125 người.

C-130 Hercules là dòng máy bay ra đời từ thập niên 1950 và hiện vẫn được quân đội nhiều nước sử dụng. Colombia tiếp nhận những chiếc đầu tiên từ cuối thập niên 1960. Gần đây, họ nâng cấp một số chiếc cũ bằng các mẫu mới hơn do Mỹ chuyển giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết nhà chức trách vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân tai nạn. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ rơi máy bay.