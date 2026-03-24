Tin thế giới sáng 24-3: Rơi máy bay quân sự chở 125 người ở Colombia

(GLO)- Iran phủ nhận đàm phán, thực địa leo thang; Israel tuyên bố không kích trụ sở IRGC và nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran; Ukraine tập kích cảng dầu lớn của Nga gần biên giới EU; Rơi máy bay quân sự chở 125 người ở Colombia;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-3.

Iran phủ nhận đàm phán, thực địa leo thang

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bác bỏ thông tin về các cuộc hội đàm giữa Iran và Mỹ.

“Không có cuộc đàm phán nào được thực hiện với phía Mỹ như tuyên bố của tổng thống Trump. Tin giả đang được sử dụng nhằm thao túng thị trường tài chính, dầu mỏ và để giúp Mỹ cùng Israel thoát khỏi vũng lầy mà họ đang mắc kẹt”, ông viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Cũng trong thông điệp này, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ cho đến khi "kẻ xâm lược bị trừng phạt đích đáng". Ông nhấn mạnh sự đoàn kết của bộ máy chính quyền xung quanh Lãnh tụ Tối cao và nhân dân là yếu tố kiên quyết để đạt được mục đích cuối cùng.

Ông Baghaei xác nhận: “Chúng tôi đã nhận được thông điệp từ một số quốc gia thân thiện về yêu cầu đàm phán của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh”, nhưng nhấn mạnh chưa có cuộc đối thoại chính thức nào diễn ra.

Sáng ngày 23-3, Tổng thống Donald Trump đưa ra những tuyên bố mang tính bước ngoặt, mở ra hy vọng hạ nhiệt chiến sự Iran. Ông cho biết eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa dưới sự kiểm soát chung của Mỹ và Iran nếu đàm phán tiến triển thuận lợi.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington, bác bỏ các tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel tuyên bố không kích trụ sở IRGC và nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một trong những trụ sở chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng nhiều công trình quân sự khác tại thủ đô Tehran của Iran.

Cảnh tượng đổ nát ở Tehran, Iran ngày 23-3 sau cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã thực hiện “hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran”. Trước đó cùng ngày, hãng tin bán chính thức Fars của Iran đưa tin nhiều địa điểm trên khắp Tehran đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích từ phía Israel.

IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm trụ sở của các cơ quan an ninh Iran, các “cơ sở sản xuất vũ khí then chốt”, cũng như nhiều cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu liên quan đến điện tử, tên lửa đạn đạo và đầu đạn.

Ukraine tập kích cảng dầu lớn của Nga gần biên giới EU

Nga cho biết một bồn chứa nhiên liệu tại cảng Primorsk bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, trong bối cảnh hai bên liên tục tập kích các cơ sở năng lượng nhằm gây sức ép trong xung đột.

Khói bốc lên từ đám cháy kho chứa dầu của Nga tại Primorsk, ngày 23-3. Ảnh: AFP

Theo AFP, Ukraine ngày 23-3 đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cảng dầu quan trọng tại thị trấn Primorsk của Nga, gần biên giới Phần Lan, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại cơ sở này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lửa và những cột khói đen dày đặc bốc lên từ kho dầu tại thị trấn Primorsk, nằm trên Vịnh Phần Lan, cách quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khoảng 50km.

Thống đốc tỉnh Leningrad của Nga, ông Alexander Drozdenko, cho biết: “Một bồn chứa nhiên liệu tại cảng Primorsk đã bị hư hại, gây ra hỏa hoạn.”

Theo ông Drozdenko, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 70 UAV trên không phận khu vực này, vốn không phải là mặt trận chính trong cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

Rơi máy bay quân sự chở 125 người ở Colombia

Một máy bay vận tải quân sự của Colombia chở 125 người đã bị rơi khi đang cất cánh ngày 23-3, khiến dư luận lo ngại có tới 80 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay Hercules đã rơi ngay sau khi khởi hành từ Puerto Leguizamo, gần biên giới phía Nam với Ecuador, khiến những mảnh vỡ bốc cháy vương vãi trên nền rừng rậm.

Khu vực biên giới bất ổn này là nơi diễn ra các hoạt động quân sự rầm rộ trong những tuần gần đây, khi quân đội Colombia và Ecuador nỗ lực triệt phá các băng đảng buôn lậu ma túy và lực lượng dân quân.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự C-130 chở 125 người ở Colombia. Video: RT

Hiện con số thương vong vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức cho biết đã tìm thấy khoảng 48 người sống sót. Một nguồn tin quân sự nói rằng 80 người có thể đã thiệt mạng, mặc dù chưa có con số chính thức.

Tướng Carlos Fernando Silva Rueda cho biết trên máy bay có 114 binh sỹ và 11 nhân viên phi hành đoàn. Họ đang trên hành trình từ Puerto Leguizamo đến một căn cứ khác ở vùng Amazon gần đó.