Tin thế giới sáng 23-3: Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz vô thời hạn

(GLO)- Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz vô thời hạn; Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Liban; Nga tăng lực lượng cơ giới, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk; Cuba bắt đầu khôi phục lưới điện sau sự cố gián đoạn... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-3.

Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz vô thời hạn

Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty

Theo phía Iran, trong trường hợp cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị hư hại hoặc phá hủy được khôi phục. Quân đội Iran cũng cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi đáp trả, trong đó việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cũng như các doanh nghiệp trong khu vực có liên quan đến cổ đông Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ “tấn công và phá hủy” cơ sở hạ tầng của Iran nếu tuyến đường thủy trọng yếu này không được mở lại cho hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ.

Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh nước này sẵn sàng thực hiện biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ triển khai các hành động quân sự như đã cảnh báo.

Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Liban

Ngày 22-3, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết nước này sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm vào Hezbollah đồng thời cảnh báo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Binh sĩ Israel được triển khai ở miền Bắc nước này, gần biên giới với Liban, ngày 13-3. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel nhấn mạnh quân đội nước này đang chuẩn bị để thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có mục tiêu, cũng như các cuộc không kích theo một kế hoạch có tổ chức.

Trong khi đó, quân đội Israel cũng xác nhận cuộc tấn công nhằm vào Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban dự kiến sẽ kéo dài nhiều tuần, trong bối cảnh chiến sự bước sang ngày thứ 23.

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin đưa ra thông tin trên tại cuộc họp báo. Theo ông Defrin, kể từ khi bắt đầu chiến dịch chung với Mỹ vào ngày 28-2, Israel đã thả hơn 10.000 quả bom xuống "hàng nghìn mục tiêu" trên khắp Iran bao gồm các hệ thống, cơ sở hạ tầng và các chỉ huy của đối phương.

Iraq gia hạn đóng cửa không phận

Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq thông báo đã gia hạn lệnh đóng cửa không phận thêm 72 giờ đối với tất cả các máy bay đến, đi và bay qua nước này, trong đó viện dẫn các mối quan ngại về an ninh tại khu vực hiện nay.

Thông báo nêu rõ lệnh gia hạn đóng cửa không phận sẽ có hiệu lực từ 12h00 ngày 22-3 theo giờ địa phương cho đến 12h00 ngày 25-3.

Đường tới sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Ảnh: Shafaq

Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq nhấn mạnh quyết định này là "biện pháp phòng ngừa tạm thời" dựa trên đánh giá liên tục về "tình hình an ninh và những diễn biến trong khu vực". Cơ quan này cũng lưu ý sẽ xem xét việc đóng cửa không phận dựa trên những cập nhật về tình hình thực tế và thông báo kịp thời cho tất cả các hãng hàng không cùng các cơ quan liên quan.

Cùng ngày, 6 nhân viên an ninh Iraq bị thương trong các vụ tấn công riêng biệt vào các căn cứ quân sự ở Baghdad và tỉnh Babil miền Trung nước này. Cụ thể, theo nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq, 5 thành viên của Lực lượng Chống khủng bố Iraq bị thương vào đêm 22-3 khi tên lửa tấn công Căn cứ Victoria tại Sân bay Quốc tế Baghdad.

Ngoài ra, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) bán quân sự của Iraq cáo buộc 4 cuộc không kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở y tế của lực lượng này ở khu vực Jurf al-Nasr thuộc tỉnh Babil vào tối 22-3 đã khiến 1 thành viên PMF bị thương và gây thiệt hại vật chất cho những cơ sở này.

Nga tung lực lượng cơ giới ồ ạt, mở màn chiến dịch mùa xuân tại Donetsk

Theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích, lực lượng Nga đã bắt đầu một chiến dịch tấn công mùa xuân tại miền đông Ukraine, với việc huy động hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép.

Một bệnh viện bị phá hủy do pháo kích ở Donetsk. Ảnh: Reuters.

Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động trên nhiều hướng, với số cuộc giao tranh trong những ngày gần đây vượt quá 200 mỗi ngày.

Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết hoạt động điều quân, pháo kích, không kích chiến thuật và việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) gia tăng trên toàn tuyến, cho thấy Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Một trong những trọng điểm giao tranh là khu vực Lyman, thuộc tỉnh Donetsk, nằm trong vành đai phòng thủ quan trọng bảo vệ thành phố Sloviansk. Theo phía Ukraine, Nga đã triển khai gần 30 xe bọc thép cùng hơn 500 binh sĩ trong khu vực này, song các đợt tấn công đã bị đẩy lùi.

Cuba bắt đầu khôi phục lưới điện sau sự cố gián đoạn

Cuba cho biết nước này đã bắt đầu nỗ lực khôi phục điện từ sáng sớm ngày 22-3 sau khi lưới điện bị gián đoạn lần thứ 2 trong vòng 1 tuần.

Cuba đã 2 lần gặp sự cố lớn với lưới điện trong tuần qua. Ảnh: Reuters

Lưới điện gặp sự cố vào tối 21-3 sau khi một nhà máy điện lớn tại Nuevitas, thuộc tỉnh Camaguey ngừng hoạt động. Điều này gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến khoảng 10 triệu người dân cả nước mất điện.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết đã thiết lập các mạch điện nhỏ vào sáng 22-3, khép kín tại tất cả các tỉnh để khôi phục điện cho những dịch vụ thiết yếu như bệnh viện, cấp nước và phân phối thực phẩm.

Theo thông báo, hai nhà máy điện chạy khí do Energas vận hành đang hoạt động tại Varadero và Boca de Jaruco, và điện đã được cấp tới nhà máy nhiệt điện dầu Santa Cruz gần đó.