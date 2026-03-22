Tin thế giới sáng 22-3: Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công

(GLO)- Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công; Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel; Hàn Quốc: Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-3.

Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công, Lầu Năm Góc từ chối bình luận

Lầu Năm Góc đã từ chối đưa ra bình luận liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông báo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) xác nhận khu tổ hợp làm giàu urani Natanz đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào sáng 21-3, song khu vực trung tâm Iran “không ghi nhận bất kỳ rò rỉ chất phóng xạ nào”.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu tổ hợp làm giàu nhiên liệu Natanz tại Iran ngày 7-3-2026. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn chính thức Mizan của Iran ngày 21-3 cho biết cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz không gây ra rò rỉ phóng xạ.

Natanz là cơ sở làm giàu urani chủ chốt của Iran, nằm ở phía Nam thủ đô Tehran. Đây là một trong những trung tâm hạt nhân quan trọng nhất của nước này.

Quân đội Israel đã ra tuyên bố không chịu trách nhiệm về vụ tấn công Natanz.

Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel

Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong ngày 21-3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu chiến lược tại Israel, trong đó có cơ sở hạt nhân Dimona ở phía Nam Israel. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, Iran tuyên bố tập kích cơ sở hạt nhân lớn nhất của Israel. Động thái nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel tấn công cơ sở làm giàu urani tại Natanz, miền Trung Iran.

Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận một tên lửa đạn đạo của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không và đánh trúng một địa điểm dân cư ở thành phố Dimona, nơi đặt cơ sở hạt nhân lớn nhất Israel hồi tối qua. Cuộc tấn công khiến hơn 30 người bị thương và gây thiệt hại vật chất trên diện rộng. Không lâu sau đó, một quả tên lửa khác của Iran lao xuống thành phố Arad, cũng ở phía Nam Israel, khiến 59 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng.

Tính chung trong ngày 21-3, Iran tiến hành tổng cộng 8 đợt tập kích tên lửa vào Israel. Mục tiêu nhắm đến gồm cả khu vực miền Trung, phía Bắc và miền Nam Israel.

Indonesia sẽ triển khai “Làm việc tại nhà” để tiết kiệm năng lượng

Chính phủ Indonesia xác nhận sẽ triển khai chính sách "Làm việc tại nhà (WFH)" cho công chức và nhân viên khu vực tư nhân sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24-3), nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính sách này sẽ chỉ áp dụng một ngày trong một tuần.

Indonesia triển khai chính sách làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr (24-3). Ảnh: vov

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho biết, chính sách này áp dụng cho công chức nhà nước (ASN) và cũng được khuyến nghị cho khu vực tư nhân. Các quy định về Làm việc tại nhà sẽ được sớm công bố chi tiết và không áp dụng cho những người làm trong ngành dịch vụ công.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cũng cho biết, việc thực hiện làm việc tại nhà (WFH) trong một ngày có thể tiết kiệm khoảng 20% ​​lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Một số quốc gia khác cũng đã công bố các chính sách tiết kiệm năng lượng để ứng phó với sự bất ổn toàn cầu. Ví dụ: Thái Lan đã yêu cầu công chức làm việc tại nhà để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu, hạn chế sử dụng thang máy và thang cuốn, đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27 độ C. Philippines đã thực hiện tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công, trong khi Pakistan đang chuẩn bị các kế hoạch tiết kiệm năng lượng thông qua hình thức học từ xa và làm việc tại nhà.

Washington, Kiev bàn cách khôi phục tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraine

Các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine ngày 21-3 đã gặp nhau tại bang Florida để bàn cách khôi phục tiến trình thương lượng đang bị đình trệ, hướng tới mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.

Những nỗ lực do Washington dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã bị “đóng băng” kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ cuối tháng 2.

Khi đề cập đến chủ đề đàm phán ở Florida, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn Ukraine “hiện đang ở Mỹ”, hai bên “đã gặp nhau trong ngày 21-3” và “sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày 22-3”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: dpa

Trong khi đó, Đặc phái viên Witkoff đăng tải tuyên bố trên trang mạng xã hội X khẳng định cuộc gặp giữa hai phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng”, với “các nội dung bàn thảo tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết các vấn đề còn lại để tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình toàn diện”.

Ông Witkoff nhấn mạnh Mỹ “hoan nghênh cam kết không lay chuyển hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, ghi nhận tầm quan trọng của nó đối với sự ổn định trên toàn cầu”.