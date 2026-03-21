Tin thế giới sáng 21-3: Iran tấn công nhà máy lọc dầu Kuwait và các nước Vùng Vịnh

(GLO)- Mỹ đã "rất gần" mục tiêu đề ra, sắp hoàn tất chiến dịch quân sự ở Iran; Iran tấn công nhà máy lọc dầu Kuwait và các nước Vùng Vịnh; Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh; Hơn 400.000 loài hoa tại triển lãm hoa Hồng Kông... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-3.

Tổng thống Trump: Mỹ đã "rất gần" mục tiêu đề ra, sắp hoàn tất chiến dịch quân sự ở Iran

Ngày 21-3, theo giờ Việt Nam, trong một bài đăng dài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “đang rất gần” đạt được các mục tiêu quân sự đối với Iran và các lực lượng Mỹ đang tiến tới hoàn tất một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào năng lực quân sự và chiến lược của Tehran.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang rất gần việc đạt được các mục tiêu khi xem xét việc giảm dần những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông liên quan tới chế độ ở Iran. Ảnh chụp màn hình

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington đang rất gần đạt được các mục tiêu khi xem xét việc giảm dần những nỗ lực quân sự lớn của mình tại Trung Đông liên quan đến chế độ ở Iran, trước khi nêu ra năm mục tiêu cốt lõi của chiến dịch.

Tổng thống Trump cho biết các mục tiêu bao gồm “làm suy yếu hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, các bệ phóng và mọi thứ liên quan,” cũng như “phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran” và “loại bỏ hải quân và không quân của họ, bao gồm cả các hệ thống phòng không”.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng cũng nhấn mạnh Mỹ tập trung vào việc “không bao giờ cho phép Iran tiến gần tới năng lực hạt nhân”, đồng thời đảm bảo Washington luôn sẵn sàng phản ứng “nhanh chóng và mạnh mẽ” trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh việc bảo vệ các đồng minh trong khu vực “ở mức cao nhất” đặc biệt nêu tên Israel, Ả rập Xê út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác.

Iran tấn công nhà máy lọc dầu Kuwait và các nước Vùng Vịnh

Ngày 21-3, ngày thứ 21 của cuộc chiến Trung Đông, Iran bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào các quốc gia Vùng Vịnh, bước leo thang có thể khiến xung đột lan rộng với những hậu quả vượt tầm kiểm soát.

Hạ tầng năng lượng ở Kuwait. Ảnh: Công ty Dầu khí Quốc gia Kuwait

Giới chức Kuwait cho biết nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmad, một trong 3 cơ sở lọc dầu của nước này, đã bị một máy bay không người lái của Iran tập kích và gây cháy. Đây lần thứ 2 trong 24h qua, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmad bị Iran tập kích. Trước đó, trong ngày 19-3, cơ sở lọc dầu này cũng đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công và gây cháy dữ dội.

Ngoài Kuwait, 3 nước Vùng Vịnh khác là Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, cũng thông báo đã bị Iran tập kích trong ngày 20-3. Trong đó, UAE thông báo đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 26 máy bay không người lái của Iran.

Israel đề xuất phương án thay thế eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz. Ảnh: Sipa

Nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho thế giới, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel. Theo nhà lãnh đạo Israel, việc vận chuyển hydrocarbon (dầu khí) qua eo biển Hormuz có thể được thay thế bằng vận chuyển từ vịnh Ba Tư thông qua các đường ống dẫn dầu khí xuyên qua bán đảo Arab và Israel.

“Chỉ cần có các đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí đốt, đi về phía tây qua bán đảo Arab, thẳng đến Israel, thẳng đến các cảng Địa Trung Hải của chúng ta và bạn sẽ loại bỏ các điểm nghẽn mãi mãi. Tôi xem đó như một sự thay đổi thực sự, sẽ diễn ra sau cuộc chiến này. Tôi cũng thấy cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với mọi người nghĩ”, ông Netanyahu nhấn mạnh, đồng thời nhận định thế giới cần “các tuyến đường thay thế thay vì đi qua các điểm nghẽn của eo biển Hormuz và eo biển Bab-el-Mandeb để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ”.

Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh

Giới chức an ninh Iraq ngày 20-3 xác nhận phái bộ NATO chỉ để lại một nhóm nhỏ nhân sự tại nước này, đồng thời khẳng định động thái này “không phải do bất đồng với Chính phủ Iraq” mà chủ yếu vì lo ngại trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột trong khu vực.

Binh sĩ Mỹ trong liên minh quân sự được triển khai tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn NATO cho biết liên minh này đang “điều chỉnh hoạt động” trong khuôn khổ Phái bộ NATO tại Iraq, song từ chối cung cấp thêm chi tiết vì lý do an ninh. NATO cũng khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác liên quan.

Phái bộ NATO tại Iraq đặt trụ sở trong một căn cứ quân sự thuộc “Vùng Xanh” (Green Zone) ở thủ đô Baghdad, khu vực gần Đại sứ quán Mỹ - nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

Hơn 400.000 loài hoa tại triển lãm hoa Hồng Kông

Ngày 20-3, Triển lãm hoa thường niên, do Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức, đã khai mạc tại Công viên Victoria, với nhiều khu trưng bày ấn tượng.

Với chủ đề "Tìm kiếm hương thơm trong ngôn ngữ của các loài hoa - Thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của thành phố", triển lãm năm nay trưng bày khoảng 400.000 loài hoa, trong đó có khoảng 40.000 bông hoa violet là loài hoa chủ đề.

Một khu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: TTXVN

Công viên Victoria đang được biến thành một khu vườn khổng lồ đầy màu sắc, người dân và du khách như lạc lối giữa những biển hoa thơm ngát, rực rỡ. Bên cạnh đó, các tác phẩm hoa đặc sắc cũng đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho các khung cảnh mang nét đặc sắc của Hong Kong.

Tạo hình nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, một loạt hoạt động giáo dục và giải trí cũng sẽ diễn ra, bao gồm các cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh, cuộc thi nhiếp ảnh, cuộc thi trưng bày cây cảnh, các buổi biểu diễn âm nhạc và văn hóa, trình diễn cắm hoa, các buổi hội thảo về phủ xanh, các chuyến tham quan có hướng dẫn, các hoạt động giải trí và các trò chơi dành cho trẻ em và phụ huynh.

Theo kế hoạch, triển lãm năm nay sẽ kéo dài đến ngày 29-3.