Tin thế giới tối 20-3: Cháy nhà máy phụ tùng ô tô tại Hàn Quốc

(GLO)- Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ; Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine; Cháy nhà máy phụ tùng ôtô tại Hàn Quốc: Vẫn còn 14 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-3.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

Người dân Iran cầm chân dung cha con tân Lãnh đạo Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Ông Mojtaba Khamenei, người không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn kế nhiệm cha mình vào ngày 9-3 trên cương vị lãnh tụ tối cao Iran, phát biểu trong một thông điệp được công bố hôm 20-3: “Cần phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ trong và ngoài nước, đồng thời bảo đảm an ninh cho tất cả người dân của chúng ta”.

Iran đã mất hàng chục quan chức và chỉ huy cấp cao kể từ khi cuộc xung đột với Israel và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2.

Israel đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib trong một cuộc không kích vào đêm 17-3, một ngày sau khi họ hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mojtaba Khamenei mô tả ông Khatib là một “cựu chiến binh phục vụ lâu năm, khiêm tốn” và nói rằng “sự vắng mặt của ông ấy phải được bù đắp bằng những nỗ lực gấp đôi” của Bộ Tình báo.

Mỹ dùng quyền khẩn cấp để đẩy nhanh thương vụ vũ khí 23 tỷ USD tại Trung Đông

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy một gói bán vũ khí quy mô khoảng 23 tỷ USD cho ba quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Động thái này được cho là nhằm củng cố năng lực phòng thủ cho các đồng minh của Washington trước những diễn biến quân sự ngày càng phức tạp trong khu vực.

Ảnh minh họa: tradingview

Theo Wall Street Journal, chính phủ đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Jordan. Trong đó, hơn 16 tỷ USD dành cho các hệ thống phòng không, đạn dược và thiết bị radar cho ba quốc gia Trung Đông, được công bố ngày 19-3.

Bên cạnh đó, một gói bổ sung trị giá khoảng 7 tỷ USD dành riêng cho UAE cũng được thông qua. Đáng chú ý, thương vụ này được thực hiện thông qua các kênh không yêu cầu công khai theo quy định xuất khẩu vũ khí của Mỹ, cho phép tiến trình diễn ra nhanh chóng và ít chịu giám sát công khai hơn.

Động thái tăng cường bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Iran mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, nhằm đáp trả các đòn không kích của Israel vào các cơ sở khí đốt của nước này trong tuần qua. Diễn biến leo thang khiến nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông ngày càng gia tăng.

Hungary kiên quyết chặn gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Ukraine đang tiến gần tới bờ vực khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi Hungary tiếp tục phản đối gói hỗ trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu, khiến nỗ lực duy trì ngân sách và chiến dịch quân sự của Kiev đứng trước nguy cơ đứt gãy ngay trong những tháng tới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị ở Brussels ngày 19-3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa giữ lập trường cứng rắn, từ chối ủng hộ khoản vay 90 tỷ euro được thiết kế nhằm đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Theo các nhà ngoại giao EU, ông Orban gắn quyết định này với vấn đề trung chuyển dầu Nga qua hệ thống đường ống Druzhba, tuyến năng lượng quan trọng đối với Hungary và Slovakia.

Giữa vòng xoáy tranh cãi, một phái đoàn châu Âu đã tới Kiev để trực tiếp kiểm tra tình trạng hạ tầng. Tổng giám đốc Naftogaz, ông Serhii Koretskiy, cho biết phía Ukraine đã cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, đồng thời trình bày kế hoạch khôi phục toàn diện nhằm trấn an các đối tác.

Cháy nhà máy phụ tùng ô tô tại Hàn Quốc: Vẫn còn 14 người mất tích

Theo hãng tin Yonhap, ngày 20-3, giới chức Hàn Quốc cho biết hiện 14 người vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô xảy ra trước đó cùng ngày ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon.

Số người bị thương cũng tăng lên 53 người.

Cơ quan cứu hỏa quốc gia đã phải ban hành lệnh huy động lực lượng chữa cháy toàn quốc - mức độ chỉ được áp dụng khi quy mô đám cháy vượt quá khả năng xử lý của chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà máy có tổng cộng 170 nhân viên. Đến nay, 14 người trong số này vẫn chưa liên lạc được.

Trong số những người bị thương, có 24 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân bị ngạt khí độc hoặc bị thương do ngã từ trên cao xuống.

Nhà máy gồm 2 tòa nhà, trong đó 1 tòa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tòa còn lại vẫn đang cháy.

Hiện hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng cùng sự hỗ trợ của trực thăng đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy đang gặp trở ngại do lo ngại nguy cơ tòa nhà sụp đổ.

Tòa nhà có khoảng 200kg natri, loại chất có thể gây nổ nếu không được xử lý đúng cách.