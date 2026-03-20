Tin thế giới sáng 20-3: Chiến dịch Epic Fury phá hơn 7.000 mục tiêu ở Iran

(GLO)- Chiến dịch Epic Fury của Mỹ phá hơn 7.000 mục tiêu ở Iran; Tổng thống Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công mỏ khí đốt Iran; 6 quốc gia sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn qua eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-3.

Chiến dịch Epic Fury phá hơn 7.000 mục tiêu ở Iran

Nhà Trắng hôm 19-3 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chiến dịch Epic Fury được giới chức Washington đánh giá đã đạt được một số kết quả đáng kể sau khoảng ba tuần triển khai.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo thông tin từ phía Mỹ, chiến dịch đã tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong đó có năng lực không quân, hải quân, cũng như các cơ sở liên quan đến tên lửa đạn đạo và sản xuất vũ khí. Hơn 7.000 mục tiêu được cho là đã bị tấn công, trong khi khả năng hỗ trợ và trang bị cho các lực lượng đồng minh trong khu vực của Iran cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định.

Giới quan sát nhận định chiến dịch phản ánh cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump trong vấn đề Iran, đồng thời cho thấy sự chia rẽ nhất định trong dư luận Mỹ về chiến lược và hệ quả lâu dài của các hành động quân sự tại khu vực.

Tổng thống Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công mỏ khí đốt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel ngừng tấn công các mỏ khí đốt của Iran và Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận đề nghị này.

"Có. Tôi đã nói với ông ấy đừng làm như vậy, ông ấy sẽ không làm nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 19-3, sau khi được hỏi liệu ông có trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ tấn công các mỏ khí đốt của Iran hay không.

"Mọi người biết đấy, chúng tôi hành động độc lập. Mỹ và Israel hợp tác rất tốt. Có sự phối hợp, nhưng đôi khi ông ấy sẽ làm điều gì đó. Nếu tôi không thích, chúng tôi sẽ không làm nữa", lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu cùng ngày khẳng định Israel "hành động riêng lẻ" trong cuộc không kích mỏ khí South Pars của Iran. Tổng thống Trump sau đó đăng bài trên mạng xã hội khẳng định "không hay biết" về hành động này của Israel, trong khi các nguồn tin ở Mỹ nói rằng Washington đã nắm rõ thông tin về cuộc tấn công dù không trực tiếp tham gia.



Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Liban

Lực lượng Hezbollah ngày 19-3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Liban. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Liban.

Khói bốc lên nghi ngút sau các cuộc tấn công được cho vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, sau sự leo thang căng thẳng giữa Hezbollah và Israel. Ảnh: Reuters

Hezbollah cho biết đã phục kích binh sĩ Israel tiến vào thị trấn biên giới Taybeh và phá hủy một xe tăng. Lực lượng này cũng tuyên bố đẩy lùi một nỗ lực tiến công của Israel tại thị trấn Khiam một ngày trước đó.

Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin về một đêm bạo lực ở Khiam và Taybeh, cho biết các thị trấn này đã bị nhắm mục tiêu bởi nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội kéo dài đến rạng sáng.

Một nguồn tin quân sự ở miền Nam Liban cho biết, Israel tiến quân chậm, chỉ vài km mỗi ngày, dành thời gian để san phẳng những gì không bị phá hủy bởi các cuộc không kích và pháo kích trước đó, trong khi tiếp tục giao tranh với nhóm nhỏ các tay súng Hezbollah.

6 quốc gia sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an toàn qua eo biển Hormuz

Ngày 19-3, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Hà Lan tuyên bố sẵn sàng đóng góp những nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16-3-2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Trong tuyên bố chung ngày 19-3, nhóm nước này hoan nghênh các quốc gia đang tiến hành chuẩn bị kế hoạch, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại không vũ trang tại khu vực Vùng Vịnh.

Tuyên bố được đưa ra khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị tê liệt do các hành động phong tỏa sau khi bùng phát xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran từ ngày 28-2.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đến nay khoảng 20.000 thuyền viên trên hơn 3.200 tàu đang mắc kẹt ở phía Tây eo biển Hormuz.

Brazil gửi 21.000 tấn lương thực và vật tư y tế hỗ trợ Cuba

Ngày 19-3, Chính phủ Brazil xác nhận đã gửi gần 21.000 tấn lương thực và vật tư y tế tới Cuba nhằm hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Cuba ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay.

Thông tin trên được bà Gisela Padovan, Thư ký phụ trách Mỹ Latinh và Caribe thuộc Bộ Ngoại giao Brazil, công bố trước báo giới. Bà khẳng định Brazil duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Cuba và đặc biệt quan tâm tới tình hình nhân đạo của người dân nước này.

Tàu chở khí hóa lỏng (LPG)/hóa chất Pastorita treo cờ Cuba rời cảng Havana vào ngày 26-2 - Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Brazil, số hàng viện trợ bao gồm 20.000 tấn gạo, 150 tấn đậu, 150 tấn gạo chế biến và 500 tấn sữa bột, được chuyển giao thông qua World Food Programme. Ngoài ra, một lô thuốc men, trong đó có thuốc điều trị bệnh lao và vaccine, cũng đã được vận chuyển bằng đường hàng không và đến Cuba trong tuần này.

Bà Padovan nhấn mạnh mục tiêu của các hoạt động hỗ trợ là đảm bảo người dân Cuba không phải chịu thêm tổn thất trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Bà khẳng định lập trường nhất quán của Brazil là ưu tiên các vấn đề nhân đạo, đồng thời duy trì đối thoại và đồng thuận trong quan hệ song phương.