3 tàu chở dầu của Iran chở theo 5 triệu thùng dầu thô rời khỏi eo biển Hormuz

(GLO)- 3 tàu chở dầu thuộc Công ty Tàu dầu Quốc gia Iran (NITC) chở theo 5 triệu thùng dầu thô, vốn đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ, đã đi qua eo biển vào đầu tuần này.

Các con tàu tiến thẳng ra Vịnh Oman giữa lúc hạm đội thương mại toàn cầu vẫn đang tê liệt.

Theo báo cáo từ sàn giao dịch Baltic Exchange, hơn 540 tàu chở dầu chứa khoảng 300 triệu thùng dầu, trị giá lên tới 32 tỉ USD, vẫn đang kẹt lại vùng Vịnh kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28-2.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz ngày 25-2-2026. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây tiết lộ kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt tạm thời cho 140 triệu thùng dầu Iran đang kẹt trên biển để hạ nhiệt giá năng lượng.

Ông Bessent giải thích, đây là nỗ lực nhằm bổ sung nguồn cung tức thời cho thị trường trong khoảng 10 đến 14 ngày tới.

Về phía Iran, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Kpler và các hãng phân tích năng lượng khác tổng hợp, xuất khẩu dầu của Iran từ đảo Kharg vẫn duy trì ổn định ở mức 1,1–1,5 triệu thùng/ngày.

Diễn biến này cho thấy cơ sở hạ tầng xuất khẩu cốt lõi của Iran chưa bị thiệt hại nghiêm trọng dù đây là mục tiêu bị tấn công trong giai đoạn đầu của xung đột.