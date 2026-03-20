3 tàu chở dầu của Iran chở theo 5 triệu thùng dầu thô rời khỏi eo biển Hormuz

P.V (Theo Lao Động ,Market Time)

(GLO)- 3 tàu chở dầu thuộc Công ty Tàu dầu Quốc gia Iran (NITC) chở theo 5 triệu thùng dầu thô, vốn đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ, đã đi qua eo biển vào đầu tuần này.

Các con tàu tiến thẳng ra Vịnh Oman giữa lúc hạm đội thương mại toàn cầu vẫn đang tê liệt.

Theo báo cáo từ sàn giao dịch Baltic Exchange, hơn 540 tàu chở dầu chứa khoảng 300 triệu thùng dầu, trị giá lên tới 32 tỉ USD, vẫn đang kẹt lại vùng Vịnh kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 28-2.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz ngày 25-2-2026. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây tiết lộ kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt tạm thời cho 140 triệu thùng dầu Iran đang kẹt trên biển để hạ nhiệt giá năng lượng.

Ông Bessent giải thích, đây là nỗ lực nhằm bổ sung nguồn cung tức thời cho thị trường trong khoảng 10 đến 14 ngày tới.

Về phía Iran, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Kpler và các hãng phân tích năng lượng khác tổng hợp, xuất khẩu dầu của Iran từ đảo Kharg vẫn duy trì ổn định ở mức 1,1–1,5 triệu thùng/ngày.

Diễn biến này cho thấy cơ sở hạ tầng xuất khẩu cốt lõi của Iran chưa bị thiệt hại nghiêm trọng dù đây là mục tiêu bị tấn công trong giai đoạn đầu của xung đột.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều nước từ chối tham gia bảo vệ Hormuz, Tổng thống Trump nói “không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào”

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chiến dịch quân sự tại Trung Đông khi cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không muốn tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3. 

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

