Tin thế giới tối 21-3: 4.500 lính Mỹ lên đường tới Trung Đông

(GLO)- Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Ấn Độ Dương; Nhà máy UAV của Tehran bị Mỹ phá hủy; 4.500 lính Mỹ lên đường tới Trung Đông; Iran sẵn sàng cho phép Nhật Bản qua Eo biển Hormuz; Đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-3.

Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Ấn Độ Dương

Các quan chức Mỹ cho hay quân đội Iran hôm 20-3 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia của Washington ở khu vực Ấn Độ Dương.

Một loại tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh: IRNA

Hãng thông tấn CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tuyên bố lực lượng tên lửa của Tehran vào sáng 20-3 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung từ vùng ven biển Iran về hướng căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Được biết, khoảng cách từ vị trí phóng tên lửa đến căn cứ trên là gần 4.000km.

Theo tạp chí Wall Street, một tên lửa đạn đạo Iran “đã bị hệ thống đánh chặn SM-3 trên tàu chiến Mỹ bắn hạ, trong khi quả còn lại gặp sự cố khi bay và rơi xuống biển”.

Cho đến nay, Nhà Trắng và quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Nhà máy UAV của Tehran bị Mỹ phá hủy

Bộ Tư lênh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21-3 đã công bố hình ảnh của nhà máy chế tạo máy bay không người lái (UAV) Esfahan Khomeynishahr của Iran trước và sau khi hứng đòn không kích của các lực lượng Washington.

Nhà máy UAV Esfahan Khomeynishahr trước (trái) và sau khi hứng đòn không kích của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

“Ảnh chụp ngày 3-3 cho thấy nhà máy trước khi bị Mỹ tấn công, trong khi bức hình chụp ngày 12-3 cho thấy hậu quả sau khi các lực lượng Washington tập kích xưởng sản xuất UAV bằng nhiều loại vũ khí chính xác”, CENTCOM thông tin.

Hiện Iran chưa lên tiếng về bức ảnh của nhà máy UAV Esfahan Khomeynishahr do quân Mỹ đăng tải.

4.500 lính Mỹ lên đường tới Trung Đông

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Mỹ đang triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, song phải mất khoảng một tháng để các đơn vị này đến nơi.

Lực lượng Mỹ trên tàu sân bay đang hiện diện tại Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Kênh truyền hình Fox News dẫn nguồn tin cho biết nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 đã được điều động từ bờ Tây nước Mỹ tới Trung Đông.

Lực lượng đặc nhiệm gồm khoảng 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã rời San Diego, bang California, ngày 18-3 và hiện đang di chuyển qua Thái Bình Dương. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hành trình này dự kiến kéo dài khoảng một tháng trước khi lực lượng đến khu vực triển khai.

Nhóm tác chiến đổ bộ do tàu tấn công đổ bộ USS Boxer dẫn đầu, đi cùng tàu vận tải đổ bộ USS Portland và tàu đổ bộ USS Comstock. Đây là một trong những lực lượng cơ động chủ lực của Thủy quân lục chiến Mỹ, có khả năng triển khai nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Iran sẵn sàng cho phép Nhật Bản qua Eo biển Hormuz

Iran tuyên bố sẵn sàng cho phép các tàu có liên quan đến Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz sau khi tiến hành tham vấn với Tokyo.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Kyodo, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa đóng cửa eo biển Hormuz và tuyến hàng hải này vẫn đang được duy trì hoạt động. Ông cho biết các cuộc tham vấn với phía Nhật Bản liên quan đến việc cho phép các tàu có liên quan đến nước này đi qua eo biển đã được khởi động, song không nêu chi tiết cụ thể.

Hình ảnh các tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, từ phía bắc Ras al-Khaimah (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 11-3.

Nhật Bản từ lâu duy trì quan hệ hữu nghị với Iran, song chính phủ nước này thường tránh đưa ra đánh giá trực tiếp về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Lập trường chính thức của Tokyo tập trung vào việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi giải quyết căng thẳng thông qua biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ

Truyền thông Ukraine đưa tin, đoàn đàm phán của nước này đã đến thành phố Miami (Mỹ) và sẽ có các cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump.

Phái đoàn đàm phán của Ukraine trong một cuộc gặp với Mỹ. Ảnh: nv.ua

Hãng thông tấn Ukrinform cho hay các thành viên chủ chốt trong đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ lần này gồm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov cùng 2 quan chức Serhii Kyslytsia và Davyd Arakhamia.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump dẫn đầu.

Theo tiết lộ trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine trong ngày 21-3 sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như “công tác chuẩn bị cho cuộc gặp 3 bên Ukraine - Mỹ - Nga trong tương lai; các đòn trừng phạt Nga; những bản thỏa thuận giữa Kiev và Washington về các đảm bảo an ninh và công tác tái thiết hậu xung đột”.