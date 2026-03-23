Tin thế giới tối 22-3: Mỹ thảo luận xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

(GLO)- Mỹ thảo luận xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran; Tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở của Mỹ tại sân bay Baghdad; Nhật Bản và Đức tăng cường hợp tác quốc phòng vì an ninh khu vực; Israel tuyên bố đánh chặn hơn 90% tên lửa Iran... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-3.

Mỹ thảo luận xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ nhằm xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ tư.

Các cuộc thảo luận ban đầu tập trung vào việc chuẩn bị nền tảng cho đối thoại, dù giao tranh được dự báo vẫn tiếp diễn trong vài tuần tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang tính đàm phán với Iran. Ảnh minh họa: AFP

Các đặc phái viên Mỹ, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đang tham gia xây dựng các điều khoản ban đầu cho một thỏa thuận tiềm năng.

Theo các nguồn tin, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ gắn với các điều kiện then chốt như mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như hạn chế hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Hiện hai bên chưa tiến hành tiếp xúc trực tiếp, song Ai Cập, Qatar và Anh đang đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Trump đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng.

Tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở của Mỹ tại sân bay Baghdad

Ngày 22-3, một quan chức an ninh Iraq cho biết trong đêm 21-3 đã xảy ra 8 cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdad, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Có ít nhất 6 cuộc tấn công nhằm vào một khu vực ở Baghdad gần sân bay. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái, kéo dài đến rạng sáng 22-3. Trong số này, một số tên lửa đã rơi gần trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ.

Một nguồn tin an ninh khác của Iraq cho biết đã xảy ra ít nhất 6 cuộc tấn công, trong khi cảnh sát đã phát hiện một bệ phóng tên lửa ở một quận của Baghdad gần sân bay. Đây là địa điểm thường xuyên bị nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.

Các nhóm vũ trang thân Iran đã thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq và trên khắp Trung Đông, trong khi một phong trào liên minh có tên "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" tuyên bố đã thực hiện 21 vụ tấn công trong 24 giờ qua. Nhóm này lâu nay đã yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Israel tuyên bố đánh chặn hơn 90% tên lửa Iran

Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công 92% trong tổng số hơn 400 tên lửa đạn đạo Iran phóng vào nước này từ đầu xung đột.

Tên lửa phòng không Israel khai hỏa tại khu vực miền trung ngày 9-3. Ảnh: Flash90

"Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Chúng tôi đạt tỷ lệ đánh chặn rất cao và đã bắn hạ thành công khoảng 92% mục tiêu trong số này", phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Nadav Shoshani nói trong cuộc họp báo ngày 22-3.

Times of Israel cho biết tổng cộng 5 tên lửa Iran mang đầu đạn thông thường, mỗi quả chứa hàng trăm kg thuốc nổ, đã đánh trúng các khu vực đông người ở nước này, trong đó 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. Phòng không Israel cũng hơn 20 lần để lọt tên lửa mang đầu đạn chùm, khiến các quả đạn con lao xuống khoảng 100 địa điểm.

Không quân Israel (IAF) cùng ngày thừa nhận đã bỏ lọt hai tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào thành phố Dimona và Arad ở miền nam đất nước trong đêm 21-3.

Nhật Bản và Đức tăng cường hợp tác quốc phòng vì an ninh khu vực

Ngày 22-3, Nhật Bản và Đức đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh của mỗi nước, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Đức Boris Pistorius. Ảnh: AFP

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm tại căn cứ hải quân Yokosuka (tỉnh Kanagawa), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Đức Boris Pistorius khẳng định sẽ duy trì tham vấn thường xuyên, đồng thời xem xét các biện pháp ứng phó khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh hai nước và ổn định khu vực.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình Iran cũng như các vấn đề khu vực, trong đó có khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Pháp ghi nhận mức tăng nhiệt độ cao hơn 2,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp

Mới đây, Cơ quan khí tượng Pháp đã công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình tại Pháp năm 2025 cao hơn khoảng 2,5°C so với giai đoạn tiền công nghiệp (1850 - 1900).

Diễn biến này được xem là một dấu hiệu cho thấy khí hậu tại châu Âu đang nóng lên nhanh chóng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng trở nên rõ nét.

Xu hướng gia tăng nhiệt độ tại Pháp trong những năm gần đây đang đi kèm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ảnh: Reuters

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã tăng khoảng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp; riêng tại Pháp, mức tăng này vượt trội, đạt xấp xỉ +2,5°C.

Biến đổi này phản ánh thực tế rằng Pháp, cũng như phần lớn khu vực châu Âu, đang chịu tác động mạnh hơn so với mức trung bình toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do các khu vực đất liền có xu hướng nóng lên nhanh hơn so với đại dương, cùng với đặc điểm địa lý khiến châu Âu trở thành một trong những “điểm nóng” của biến đổi khí hậu.