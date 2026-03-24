66 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại Colombia

(GLO)- Theo xác nhận mới nhất của Tướng Hugo Alejandro López Barreto-Tư lệnh Lực lượng vũ trang, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại miền Nam Colombia tiếp tục tăng lên tới 66 người

Cũng theo Tướng Hugo Alejandro López Barreto, hiện vẫn còn 4 quân nhân mất tích ngoài số người thiệt mạng nêu trên; trong khi hàng chục người khác bị thương đang được điều trị.

Số người thiệt mạng vụ rơi máy bay tại Colombia tăng lên tới 66 người. Ảnh: Reuters/TPO

Theo các báo cáo ban đầu chỉ ghi nhận số người tử vong thấp, cho thấy số người thiệt mạng đã tăng nhanh khi công tác tìm kiếm và cứu hộ được mở rộng.

Máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, thuộc tỉnh Putumayo-khu vực rừng rậm giáp biên giới với Ecuador và Peru, trên máy bay lúc đó chở 125 người, bao gồm 114 binh sĩ và 11 thành viên phi hành đoàn.

Dẫn tin từ Không quân Colombia, máy bay rơi cách sân bay khoảng 2 km sau khi gặp sự cố. Hai máy bay y tế đã được điều động tới khu vực để vận chuyển người bị thương về thủ đô Bogotá và các địa phương khác.

Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy có cột khói đen bốc lên từ khu vực máy bay rơi, trong khi lực lượng quân đội và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ và dập lửa.

Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay đang được điều tra và hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez, chiếc máy bay đủ điều kiện cất cánh và không có dấu hiệu của "một cuộc tấn công của các thế lực bất hợp pháp".