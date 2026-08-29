Hai tướng cấp cao bị bãi nhiệm, Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ còn 2 thành viên

(GLO)- Ngày 28-8, Trung Quốc quyết định bãi nhiệm hai tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi các vị trí trong Quân ủy Trung ương (CMC) Nhà nước, sau khi hai người bị điều tra do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Quyết định được đưa ra tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV, kết thúc ngày 28-8 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế.

Truyền thông quân đội Trung Quốc nhấn mạnh xử lý những trường hợp vi phạm như ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là điều kiện để quân đội trở nên vững mạnh hơn. Ảnh: CCTV, Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Trương Hựu Hiệp khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và ông Lưu Chấn Lập khỏi chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Ông Trương Hựu Hiệp từng giữ vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị.

Với cương vị này, ông là nhân vật đứng thứ hai trong hệ thống chỉ huy quân đội Trung Quốc dưới quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương.

Hai ông bị điều tra từ tháng 1-2026, với nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Việc bãi nhiệm được thực hiện sau khoảng 7 tháng kể từ khi Trung Quốc công bố cuộc điều tra.

Sau quyết định mới nhất, Quân ủy Trung ương khóa 20, vốn có 7 thành viên được bầu năm 2022, chỉ còn hai thành viên tại nhiệm là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và ông Trương Thăng Dân, người được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào tháng 10-2025.

Hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là những nhân vật cấp cao mới nhất trong quân đội Trung Quốc bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng, vốn được triển khai từ năm 2012.

Chiến dịch này khiến việc nhiều quan chức và tướng lĩnh cấp cao bị điều tra, cách chức hoặc loại khỏi bộ máy.

Tháng 7-2026, ông Tập Cận Bình kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội.

Trước Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, một số thành viên cấp cao của Quân ủy Trung ương cũng đã bị điều tra và bãi nhiệm, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa.

Khi công bố cuộc điều tra vào tháng 1, báo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa tin, 2 quan chức này đã làm suy yếu cơ chế chịu trách nhiệm tối cao của Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác xây dựng chính trị.