54 khu vực phía Tây Gia Lai đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá

(GLO)- Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, có 54 khu vực ở phía Tây tỉnh cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Qua theo dõi, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ ngày 3-9 đến 7 giờ ngày 3-9), địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập, thủy điện Ia Grai 2 58,4 mm, Thủy điện Ia Grai 3 51,6 mm (Ia Krái); Thủy điện Ia Hrung 61 mm, Thủy điện Ia Grai 1 54,6 mm (Ia Grai).

54 khu vực thuộc phía Tây Gia Lai đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 6 giờ tới tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20 – 50 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã trong tỉnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan chức năng và người dân cần chú ý theo dõi tình hình thời tiết để có phương án chủ động đề phòng hiệu quả.