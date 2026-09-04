Dự báo thời tiết dịp khai giảng năm học 2026-2027: Gia Lai có mưa giông, đề phòng gió giật mạnh

(GLO)- Trong 24-48 giờ tới, thời tiết trên địa bàn Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục từ 19 đến 22 độ vĩ Bắc, cùng với gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai dự báo, trên địa bàn tỉnh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Khu vực phía Đông tỉnh có mưa rào rải rác, có nơi có giông; khu vực phía Tây có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới.

Cụ thể, từ ngày 3-9 đến chiều 5-9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Trong đó, từ 16 giờ ngày 3-9 đến 16 giờ ngày 5-9, các khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Pưh có lượng mưa từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày, đêm 4 và 5-9, tại Hoài Nhơn và An Nhơn, thời tiết mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, giông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C, gió Tây Nam 2-4 m/s, xác suất mưa trên 60%.

Tại Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, giông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió Tây Nam 3-5 m/s, xác suất mưa trên 60%.

Tại Pleiku, trời nhiều mây, có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C; gió Tây Nam 2-4 m/s, xác suất mưa trên 90%.

Tại An Khê, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, giông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C; gió Tây Nam 3-5 m/s, xác suất mưa trên 80%.

Trước nguy cơ xuất hiện mưa giông trong dịp khai giảng năm học 2026-2027, ban tổ chức các sự kiện, đặc biệt là hoạt động ngoài trời, được khuyến nghị chủ động đề phòng mưa giông kèm gió giật mạnh có thể làm đổ rạp, cây cối, ảnh hưởng đến an toàn và gây gián đoạn sự kiện, đồng thời tạo điều kiện trơn trượt.

Bên cạnh đó, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt đối với những người tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân tham gia các sự kiện nên chủ động chuẩn bị ô, dù, áo mưa và các vật dụng cần thiết.

Các phương tiện cứu hộ, y tế và phòng cháy, chữa cháy cũng cần được bảo đảm trong trạng thái sẵn sàng, nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống phát sinh do thời tiết.