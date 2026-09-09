Đêm 9-9, không khí lạnh đầu mùa tràn xuống miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ có mưa lớn

(GLO)- Từ đêm 9-9, không khí lạnh đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ, trong đó có Gia Lai, được dự báo có mưa vừa, mưa to và giông trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 9-9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, sau đó tác động đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 9-9, không khí lạnh đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng vùng núi phía Bắc. Ảnh: Tuấn Anh/SK&ĐS

Từ đêm 9-9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến Việt Nam trong mùa đông 2026-2027, xuất hiện sớm hơn thời điểm trung bình nhiều năm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 9-9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 9-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa và chiều 10-9, gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-2,5 m, riêng vùng biển phía Bắc Biển Đông cao 2-3 m.

Trong khi không khí lạnh tác động chủ yếu đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì khu vực cao nguyên Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của các hình thế thời tiết khác, khiến mưa gia tăng.

Theo dự báo, chiều và đêm 9-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác; lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Từ khoảng ngày 10 đến hết đêm 11-9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Ảnh: N.U

Từ khoảng ngày 10 đến hết đêm 11-9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt; có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ ngày 12-9, mưa lớn ở Trung Bộ được dự báo có khả năng tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp. Do đó, người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa giông như lốc, sét, gió giật mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc, ven sông suối và vùng trũng thấp.

Tại các khu vực có nguy cơ cao, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn khi mưa lớn xảy ra.