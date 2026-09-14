Thời tiết ngày và đêm 14/9: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to, dông

Ngày và đêm 14/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều tuyến đường ở làng Vĩnh An, phường Phong Dinh, thành phố Huế bị ngập lụt. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác. Trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa-Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 14/9 đến đêm 15/9, dự báo Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150–300mm, cục bộ trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ và Hà Tĩnh: 100–180mm, cục bộ trên 250mm.

Từ chiều tối 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Trung du Bắc Bộ, phía Nam Tuyên Quang và Lào Cai: 50–100mm, cục bộ trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Quảng Ngãi.

Ngày 16/9, dự báo trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ trên 70mm.

Tổng lượng mưa từ sáng sớm 14/9 đến ngày 16/9. Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh: 180–350mm, cục bộ trên 500mm. Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai: 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1; riêng từ Nghệ An đến Bắc Hà Tĩnh cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, hiện nay (14/9), vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 14/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)