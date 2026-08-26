Ngày 26-8, phía Đông Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Ngày 26-8, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh đã xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Phía Đông Gia Lai tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C. Ảnh: Phương Vi

Dự báo trong ngày 26 và 27-8, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Tại An Nhơn, Cát Tiến, Phù Cát, Quy Nhơn, Tuy Phước và Vân Canh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, nắng nóng có khả năng còn kéo dài trong những ngày tới.

Nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm không khí thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Đối với sức khỏe, người dân cần hạn chế tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao, bổ sung đủ nước và chủ động các biện pháp chống nóng để phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt và đột quỵ.