Dự báo thời tiết 2/9: Ngày nắng nóng, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa dông

Dự báo ngày và đêm 2/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, trong khi khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo Bắc Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Ngày và đêm 2/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; hướng gió nhiều hướng; độ cao sóng 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m; hướng sóng nhiều hướng.

Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; hướng gió Tây đến Tây Nam; độ cao sóng 3-5m; hướng sóng Tây Nam.

Từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; hướng gió Tây Nam; độ cao sóng 2-4m; hướng sóng Tây Nam. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm cảnh báo ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Hồi 4 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão số 5 không thay đổi cường độ, tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Hồi 04 giờ ngày 03/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc -117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc -116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 05/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc - 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/9

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 33-35 độ C. Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió tây bắc đến tây cấp 2-3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, chiều và tối 2/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Theo Hằng Trần (TTXVN/Vietnam+)