Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh

Trong ngày đầu nghỉ lễ, miền Trung tiếp tục nắng nóng diện rộng, đặc biệt tại Cam Ranh (Khánh Hòa) ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,2 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Bắc và Nam bộ mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong ngày đầu của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, thời tiết ở khu vực miền Trung nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, Đà Nẵng 38,2 độ C, Quảng Ngãi 38,1 độ C, Cam Ranh (Khánh Hòa) lên đến 40,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 55%.

Khánh Hòa tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng

Dự báo diễn biến trong hôm nay (30.8) khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Từ ngày 31.8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung bộ kết thúc. Do nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua nên người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp. Bên cạnh đó, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Trái ngược với khu vực miền Trung, trong đêm qua và sáng nay (30.8) khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như: trạm Mường Lói 2 (Điện Biên) 91mm, Thành Hưng (Thanh Hóa) 108,2mm, Keng Đu (Nghệ An) 106,4mm…

Dự báo ngày và đêm 30.8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rào và và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá.

Từ chiều tối ngày 31.8 đến ngày 1.9, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo biển động

Trên biển ngày và đêm 30.8, khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m.

Mưa giông trên biển có xu hướng gia tăng trong ngày và đêm 31.8, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió tây nam mạnh cấp 6, riêng khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động.

Khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển mức cấp 2 - toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo Chí Nhân (TNO)