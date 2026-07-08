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Cảnh báo giông lốc, mưa đá trên biển và một số khu vực đất liền Gia Lai

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực vùng biển và khu vực đất liền.

Cụ thể, các vùng mây này đang phát triển trên biển và khu vực một số phường, xã: An Vinh, Bình Khê, An Bình, An Khê, Cửu An, Ia Tul, Pờ Tó, Kông Bơ La, Tơ Tung, Chơ Long, Chư Krey (làng Bione), Kông Chro (làng Thông Trong 1), SRó, Ya Ma (làng Hơn), Kon Chiêng, Ya Hội, Đak Pơ.

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Những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho khu vực vùng biển Gia Lai và các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: An Hòa, An Lão, An Toàn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Ân Hảo, Bình Phú, Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Khươl, Ia Hrú, AL Bá, Bờ Ngoong, Ia Chia, Ia Pa, KRong, Kbang, Sơn Lang, Đăk Rong, Ia Dreh, Ia Rsai, Phú Túc, Uar, Đăk Song, Ayun, Hra, Lơ Pang, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đak Đoa, Ia Dom, Ia Dơk và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

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