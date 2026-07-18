(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 18-7, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Qua theo dõi trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (Hoài Nhơn, Hoài Đức). Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Đợt nắng nóng tại phía Đông tỉnh Gia Lai có thể kéo dài đến ngày 23-7. Ảnh: Phương Vi

Tình trạng nắng nóng dự báo sẽ tiếp diễn trong ngày 18-7 tại các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh.

Nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-7, từ ngày 24-7 nắng nóng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện gia tăng. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức cao.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với người phải tiếp xúc trong thời gian dài với nền nhiệt độ cao.