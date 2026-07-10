Khởi công xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 10-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Đông và các đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn khởi công xây nhà cho bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, trú tổ dân phố Mỹ Thọ, phường Hoài Nhơn Đông).

Bà Hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân bà sức khỏe hạn chế, không lập gia đình, sau khi cha mẹ mất thì sống một mình trong căn nhà xập xệ, vào mùa mưa thường bị dột nước.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Đông và các đơn vị tổ chức khởi công xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Hợp. Ảnh: Hữu Minh

Thuộc diện được hưởng chính sách của Nhà nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Hợp được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để xây căn nhà mới với diện tích 35m2.

Trung tá Lê Hữu Minh-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Đội trưởng Đội thi công cho biết, hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Hợp có sự tham gia của 10 cán bộ chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Ngay sau lễ khởi công, cán bộ chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên tiến hành tháo dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng thi công. Mục tiêu đặt ra là nỗ lực hoàn thành công trình trước Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 để bà Hợp có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống.