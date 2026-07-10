Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Khởi công xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở phường Hoài Nhơn Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Đông và các đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn khởi công xây nhà cho bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, trú tổ dân phố Mỹ Thọ, phường Hoài Nhơn Đông).

Bà Hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bản thân bà sức khỏe hạn chế, không lập gia đình, sau khi cha mẹ mất thì sống một mình trong căn nhà xập xệ, vào mùa mưa thường bị dột nước.

bo-doi-bien-phong-phoi-hop-khoi-cong-xoa-nha-tam-tren-dia-ban-phuong-hoai-nhon-dong.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND phường Hoài Nhơn Đông và các đơn vị tổ chức khởi công xây dựng nhà cho bà Nguyễn Thị Hợp. Ảnh: Hữu Minh

Thuộc diện được hưởng chính sách của Nhà nước về xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Hợp được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để xây căn nhà mới với diện tích 35m2.

Trung tá Lê Hữu Minh-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Đội trưởng Đội thi công cho biết, hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Hợp có sự tham gia của 10 cán bộ chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Ngay sau lễ khởi công, cán bộ chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên tiến hành tháo dỡ công trình, chuẩn bị mặt bằng thi công. Mục tiêu đặt ra là nỗ lực hoàn thành công trình trước Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 để bà Hợp có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”

(GLO)- Tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, góp phần lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

null