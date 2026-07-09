Khởi công xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Ia Nan

(GLO)- Ngày 8-7, UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Tiểu đoàn 50 và Trung đoàn 991 khởi công xây dựng nhà ở cho chị Trần Thị Thắm (thôn Ia Đao), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo đó, căn nhà được xây dựng theo chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 400 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng.

Khởi công xây nhà cho chị Trần Thị Thắm (thôn Ia Đao), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Ia Nan. Ảnh: Ánh Kiều

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50 và Trung đoàn 991 sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình thực hiện các hạng mục xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình.

Theo kế hoạch, căn nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7-2026, giúp gia đình có nơi ở khang trang và ổn định cuộc sống.