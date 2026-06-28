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Tòa soạn-Bạn đọc

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Gia Lai

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NGỌC HẰNG
NGUYỄN SANG
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(GLO)- Chiều 27-6, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và UBND phường Ayun Pa tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Nhíp (SN 1958, thương binh hạng 3/4, trú tại buôn Ama Djơng, phường Ayun Pa).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII Nguyễn Hồng Phong; Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai Vũ Hồng Quân.

Về phía địa phương có Chủ tịch UBND phường Ayun Pa Đặng Quang Khanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đặng Xuân Toàn.

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Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao bảng tượng trưng hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Nhíp. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại buổi lễ khởi công, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Nhíp.

Trong khuôn khổ chương trình tại tỉnh Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và trao tặng 30 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

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Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai và phường Ayun Pa thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rmah H’Nhíp. Ảnh: Nguyễn Sang

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin” năm 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của thế hệ doanh nhân trẻ đối với cộng đồng.

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