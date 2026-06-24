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Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

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THÚY TRINH
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(GLO)- Ngày 23-6, tại làng Khôn, xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng Nhà Nghĩa tình đồng đội cho anh Rơ Mah Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự cơ sở làng Khôn.

Nhiều năm qua, anh Rơ Mah Chiều luôn tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững bình yên nơi vùng biên. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn còn nhiều khó khăn về nhà ở.

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Từ sự chung tay hỗ trợ của Phòng An ninh đối ngoại, Công an xã Ia Mơ, các đơn vị đồng hành và nhà hảo tâm, sau 3 tháng thi công, căn nhà mới trị giá khoảng 100 triệu đồng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và các công trình phụ đã hoàn thành, giúp gia đình anh Chiều có nơi ở ổn định. Dịp này, các đơn vị cũng trao tặng gia đình nhiều phần quà và vật dụng sinh hoạt thiết thực.

Việc làm ý nghĩa này góp phần động viên lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

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