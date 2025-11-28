Anh Vũ Hồng Quân được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-11, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội. Anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội khóa VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và gần 1.000 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Anh Vũ Hồng Quân (thứ 3 từ trái sang, hàng sau) trong phiên điều hành đầu tiên Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: ĐVCC

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu đã hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII gồm 137 thành viên; Ban Kiểm tra 7 thành viên; Đoàn Chủ tịch 39 thành viên. Đại hội cũng hiệp thương cử Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong số các nhân sự được tín nhiệm, anh Vũ Hồng Quân-Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định tiếp tục phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác quốc tế gắn với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.