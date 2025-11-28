Báo Gia Lai điện tử

Anh Vũ Hồng Quân được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

HẢI YẾN
(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-11, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội. Anh Vũ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội khóa VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và gần 1.000 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

vu-hong-quan-1.jpg
Anh Vũ Hồng Quân (thứ 3 từ trái sang, hàng sau) trong phiên điều hành đầu tiên Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: ĐVCC

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu đã hiệp thương, kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII gồm 137 thành viên; Ban Kiểm tra 7 thành viên; Đoàn Chủ tịch 39 thành viên. Đại hội cũng hiệp thương cử Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong số các nhân sự được tín nhiệm, anh Vũ Hồng Quân-Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định tiếp tục phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác quốc tế gắn với trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.

chan-dung-quan.jpg

Năm 2022, anh Vũ Hồng Quân được trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; năm 2025 được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tháng 10-2025, được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”.

Short Chuyện người Gia Lai số 67: Dancer Lại Trung Đức: Mang nón lá Việt Nam ra sân khấu thế giới”

Short Chuyện người Gia Lai số 67: Dancer Lại Trung Đức: Mang nón lá Việt Nam lên sân khấu thế giới

Shorts Video

(GLO)- Rời quê nhà sau câu nói của mẹ “Hãy ra đời đi!”, dancer Killusion Lại Trung Đức đã tạo nên hành trình đáng tự hào: từ chàng trai 9x ở Đức Cơ đến người đồng sáng lập công ty biểu diễn tại Mỹ. Đó là hành trình vượt định kiến, theo đuổi hiphop công nghệ và khát vọng đưa Việt Nam ra thế giới.

Hiếu PC & “vắc xin số” cho giới trẻ

Hiếu PC và “vắc xin số” cho giới trẻ

Trạm thông tin

(GLO)- Với tinh thần chia sẻ và lan tỏa giá trị tích cực, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)-chuyên gia an ninh mạng thuộc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia-dành phần lớn thời gian đồng hành cùng giới trẻ trong các chương trình tuyên truyền về an toàn thông tin.

Nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Chư Sê) nhận giải khuyến khích với Bộ dụng cụ tăng hiệu quả học môn Lịch sử tại cuộc thi cấp quốc gia.

Bộ dụng cụ giúp tăng hiệu quả học môn Lịch sử

Thế giới trẻ

(GLO)- Tại lễ tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21-năm 2025 tổ chức ngày 15-11 tại Hà Nội, “Bộ dụng cụ góp phần tăng hiệu quả học tập môn Lịch sử ở cấp THCS” của nhóm học sinh Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) đã được trao giải khuyến khích.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

Thế giới trẻ

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Những người thợ đưa ánh sáng trở lại sau bão số 13

Những người thợ đưa ánh sáng trở lại sau bão số 13

Shorts Video

(GLO)- Khi những cột điện gãy đổ sau bão Kalmaegi, những chiếc xe chuyên dụng của ngành Điện lực miệt mài di chuyển qua từng địa phương chịu ảnh hưởng. Những nhân viên ngành Điện đang ngày đêm nỗ lực để đưa ánh sáng trở về với từng ngôi nhà, từng con phố; khôi phục nhịp sống của cả một vùng đất.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Shorts Video

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 