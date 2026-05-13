Thời tiết Gia Lai ngày 13-5: Tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 13-5, khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Theo đó, trong những giờ qua, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (Canh Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng. Ảnh: Phương Vi

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Phù Mỹ, Phù Cát có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Khung giờ nắng nóng từ 10-16 giờ. Tình trạng nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.