(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 6-4, nhiều địa phương khu vực phía Đông tỉnh xảy ra nắng nóng, mức nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 độ C.

Theo ghi nhận trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C (Tây Thuận, Ayun Pa, Canh Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%.

Ngày 6-4, nhiều địa phương khu vực phía Đông tỉnh nắng nóng lên tới 39 độ C. Ảnh: Phương Vi

Dự báo khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 30-40%.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, AyunPa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C; khu vực An Nhơn, Tuy Phước, An Khê, Đăk Pơ, Kbang, Mang Yang, Chư Pưh, Ia Pa, Kông Chro có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Dự báo tình trạng nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.