Tàu chở dầu của Kuwait bị tấn công tại khu neo đậu tại cảng Dubai

(GLO)- Ngày 31-3, truyền thông Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đưa tin một 1 tàu chở dầu của Kuwait tại cảng Dubai đã bị tấn công, kéo theo hỏa hoạn và có nguy cơ tràn dầu. Ngoài ra, các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn cũng khiến nhiều người bị thương.

Giới chức Dubai xác nhận xảy ra một sự việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) và 1 tàu chở dầu Kuwait tại vùng biển Dubai. Văn phòng Truyền thông Dubai thông báo “các đội chữa cháy trên biển đang nỗ lực hành động để kiểm soát đám cháy”.

Tàu chở dầu Al Salmi của Kuwait. Ảnh: X/Osinttechnical

Văn phòng truyền thông Dubai cũng cho biết, vụ tấn công khiến tàu Al Salmi bốc cháy và bị hư hỏng một phần thân vỏ. Con tàu khi đó đã được bơm đầy dầu và có nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh, tất cả 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu đều an toàn.

Tàu chở dầu thô Al Salmi được đóng năm 2011, có chiều dài 332 m, chiều rộng 60 m và trọng tải toàn phần gần 320.000 tấn.

Vụ việc được cho là do máy bay không người lái gây ra và là diễn biến mới nhất trong chuỗi tấn công nhằm vào tàu thương mại tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích Iran cuối tháng 2-2026.

Tập đoàn dầu khí Kuwait cảnh báo về khả năng rò rỉ dầu ra vùng biển xung quanh. “Các nhóm liên quan đang tiếp tục đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp cần thiết và thông tin cập nhật sẽ được chia sẻ ngay khi có” - theo Hãng thông tấn Anadolu.

Nguyên nhân chính là việc Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tấn công tên lửa vào Israel, làm dấy lên lo ngại gián đoạn thêm tại eo biển Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng nối biển Đỏ và vịnh Aden.

Trước đó, ngày 30-3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa phóng từ phía Iran. Đây là quả tên lửa thứ tư bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Theo The Wall Street Journal, Mỹ đang cân nhắc phương án giảm quy mô chiến dịch quân sự, chuyển sang gây sức ép ngoại giao để nối lại hoạt động thương mại tự do, đồng thời kêu gọi đồng minh ở châu Âu và vùng Vịnh tham gia giải quyết tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy” các cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran không mở lại eo Hormuz.

Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn và đạt tiến triển, dù chưa có đột phá rõ rệt. “Thị trường không thấy bất kỳ lối thoát nào cho cuộc xung đột vì 2 bên còn cách biệt rất xa về các yêu cầu của mình, bất chấp bức tranh tươi sáng mà Tổng thống Trump đang vẽ ra” - nhà phân tích Edward Meir của Công ty dịch vụ tài chính Marex (Anh) cho biết.

Kuwait đã liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2-2026. Trong đêm 28-3, quân đội Kuwait phát hiện 14 tên lửa và 12 UAV xâm nhập không phận. Một số vũ khí đã nhắm vào căn cứ quân sự ở nước này, khiến 10 binh sĩ bị thương.