Tổng thống Mỹ cho phép tàu chở dầu của Nga cập bến Cuba

(GLO)- Mỹ đã đồng ý để một tàu chở dầu của Nga cập bến cảng Matanzas của Cuba, qua đó giúp chính quyền La Havana tạm thời giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Ngày 29-3, Tờ New York Times đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép 1 tàu chở dầu của Nga tiếp cận Cuba, nhưng lý do cụ thể không được tiết lộ.

Một tàu dầu của Nga. Ảnh: Shipping

Theo dữ liệu chuyên trang dịch vụ theo dõi hàng hải MarineTraffic và LSEG, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin rời cảng Primorsk (Nga) mang theo dầu thô Urals, hiện đang di chuyển theo hướng đến Cuba. Theo lộ trình dự kiến, tàu có thể vào vùng biển thuộc lãnh thổ Cuba từ tối 29-3 và cập cảng Matanzas ngày 31-3.

Con tàu này xuất phát từ cảng Primorsk và chở theo khoảng 650.000 thùng dầu thô, giúp La Havana giảm bớt sức ép về năng lượng.

Nếu như tàu cập bến Cuba hoàn toàn, đây có thể là chuyến hàng dầu đầu tiên Cuba tiếp nhận trong hơn 2 tháng. Trước đó, các biện pháp hạn chế đã khiến nguồn cung dầu tới Cuba bị gián đoạn.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết, Nga vẫn tiếp tục cung cấp hàng hóa mang tính hỗ trợ nhân đạo cho Cuba, trong đó có nhiên liệu.

Còn Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định, nước này không nhận được nguồn cung dầu nhập khẩu trong khoảng 3 tháng, dẫn tới việc phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu chặt chẽ.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cũng được cho là một trong những nguyên nhân gây ra các đợt mất điện tại nhiều khu vực tại quốc gia 9,6 triệu dân này.

Giới quan sát nhận định, dầu mỏ của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng vài tuần. Lượng dầu thô này sẽ được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện.

Sau chiến dịch bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành vào tháng 1-2026, các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela, nhà cung cấp nhiên liệu chính cho Cuba bị gián đoạn.

Chính quyền Trump đã gây sức ép với Cuba hơn nữa bằng cách đe dọa trừng phạt các nhà cung cấp nhiên liệu khác, khiến quốc gia Nam Mỹ thường xuyên bị mất điện.