Iran cho phép 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

(GLO)- Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, thỏa thuận được đánh giá là bước tiến tích cực đối với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.

Ngày 29-3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh.

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: ANI/TTXVN

Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, góp phần giảm áp lực đối với tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Dar khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 28-3, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết: “Tôi rất vui mừng được chia sẻ thông tin tuyệt vời rằng chính phủ Iran đã cho phép thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, với tần suất 2 tàu mỗi ngày”.

Ông Dar nhấn mạnh đây là “cử chỉ đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng” từ phía Iran. “Đó là điềm báo về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định cho khu vực”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, với trung bình 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu được vận chuyển mỗi ngày trong năm 2025, tương đương khoảng 25% tổng thương mại dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Kể từ khi xung đột Iran nổ ra ngày 28-2, chỉ khoảng 150 tàu đi qua eo biển Hormuz, tương đương lưu lượng của một ngày bình thường. Lưu lượng hàng hải qua tuyến này đã giảm tới 90%.

Pakistan có đường biên giới dài 900 km với Iran. Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo hãng tin AP, các quốc gia khu vực bao gồm Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập dự kiến có cuộc họp tại Pakistan vào ngày 29-3 để thảo luận về cách chấm dứt giao tranh ở Trung Đông.

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã biến eo biển này thành một dạng “trạm kiểm soát”. Các tàu muốn đi qua phải cung cấp thông tin hàng hóa, danh sách thủy thủ và điểm đến cho các trung gian được IRGC phê duyệt, nhận mã thông hành và được hộ tống qua vùng lãnh hải Iran.

Giới quan sát nhận định các diễn biến mới cho thấy xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng, làm gia tăng rủi ro đối với cơ sở hạ tầng công nghiệp và các tuyến vận tải chiến lược trong khu vực.