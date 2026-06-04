Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, di chuyển 25km/h, gió giật cấp 8

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
Theo dự báo, ngày 5 và 6-6, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.