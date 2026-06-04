Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, di chuyển 25km/h, gió giật cấp 8

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 4-6-2026.

Theo dự báo, ngày 5 và 6-6, áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Từ 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.