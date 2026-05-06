Gia Lai: Một số khu vực có mưa rào và giông

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có mưa rào và giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Canh Liên, Ia Tul, Đăk Rong, Ia Rsai, Phú Túc, SRó, Đăk Song (Hà Ôn).

Một số khu vực trên địa bàn tỉnh dự báo có mưa rào và giông. Ảnh: Phương Vi

Hiện tại đến 3 giờ tới, những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Canh Vinh, Vân Canh, Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, AL Bá, Chư Sê, Ia Pa, Pờ Tó, Krong, Kbang, Sơn Lang, Ia Dreh, Uar, Chơ Long, Kông Chro, Ya Ma, Ayun, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Thiện, Đăk Sơmei và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo thiên tai ở mức độ 1.