Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Các xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên cần tập trung bứt phá theo 3 trụ cột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại buổi làm việc với 3 xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên vào chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã yêu cầu các địa phương cần cần tập trung bứt phá theo 3 trụ cột.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo, quý I/2026, các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu cả năm.

Cụ thể, trong quý I, xã Canh Vinh cơ bản hoàn thành 17 chỉ tiêu tỉnh giao; thu ngân sách đạt gần 183% kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng 11,15%.

Địa phương thu hút 4 dự án đầu tư mới, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, bảo đảm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đối với Vân Canh, xã đã thực hiện đạt và vượt 11/19 chỉ tiêu tỉnh giao; tổng giá trị sản phẩm đạt 272,6 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2025; công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng tích cực. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 43% kế hoạch.

Trong khi đó, xã vùng cao Canh Liên dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực; giá trị sản phẩm quý I tăng 3,77%, tổng thu ngân sách đạt gần 34% kế hoạch, đạt 12/15 chỉ tiêu tỉnh giao, thể hiện nỗ lực lớn của địa phương trong điều kiện còn hạn chế về hạ tầng và nguồn lực.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như: lưới điện, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; hỗ trợ phát triển kinh tế rừng bền vững.

Đồng thời, đề xuất cơ chế bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng; tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khu công nghiệp, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý I của địa phương. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương; đồng thời yêu cầu tập trung bứt phá theo 3 trụ cột.

Trọng tâm là phát huy tối đa lợi thế từ Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định nhằm thúc đẩy phát triển theo hướng công nghiệp - thương mại, tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, xác định nông nghiệp giữ vai trò nền tảng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Các địa phương cũng cần chú trọng nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư; đẩy mạnh kinh tế rừng theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; khai thác hiệu quả du lịch cộng đồng trên cơ sở bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Để hoàn thành mục tiêu, các địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; phân kỳ chỉ tiêu hợp lý, phân công rõ trách nhiệm; chủ động tiết giảm chi phí, linh hoạt ứng phó biến động thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp kiến nghị của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Thời sự

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Ia Khươl, Chư Păh vào ngày 5-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phải đổi mới tư duy làm việc và nhận diện rõ dư địa tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình trọng tâm năm 2026 tại trụ sở UBND và các mô hình sản xuất thuộc xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

