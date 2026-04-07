Các xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên cần tập trung bứt phá theo 3 trụ cột

(GLO)- Tại buổi làm việc với 3 xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên vào chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã yêu cầu các địa phương cần cần tập trung bứt phá theo 3 trụ cột.

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo, quý I/2026, các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu cả năm.

Cụ thể, trong quý I, xã Canh Vinh cơ bản hoàn thành 17 chỉ tiêu tỉnh giao; thu ngân sách đạt gần 183% kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng 11,15%.

Địa phương thu hút 4 dự án đầu tư mới, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, bảo đảm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đối với Vân Canh, xã đã thực hiện đạt và vượt 11/19 chỉ tiêu tỉnh giao; tổng giá trị sản phẩm đạt 272,6 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2025; công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng tích cực. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 43% kế hoạch.

Trong khi đó, xã vùng cao Canh Liên dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực; giá trị sản phẩm quý I tăng 3,77%, tổng thu ngân sách đạt gần 34% kế hoạch, đạt 12/15 chỉ tiêu tỉnh giao, thể hiện nỗ lực lớn của địa phương trong điều kiện còn hạn chế về hạ tầng và nguồn lực.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như: lưới điện, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; hỗ trợ phát triển kinh tế rừng bền vững.

Đồng thời, đề xuất cơ chế bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với du lịch cộng đồng; tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khu công nghiệp, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh báo cáo thực hiện nhiệm vụ quý I của địa phương. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các địa phương; đồng thời yêu cầu tập trung bứt phá theo 3 trụ cột.

Trọng tâm là phát huy tối đa lợi thế từ Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định nhằm thúc đẩy phát triển theo hướng công nghiệp - thương mại, tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, xác định nông nghiệp giữ vai trò nền tảng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Các địa phương cũng cần chú trọng nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư; đẩy mạnh kinh tế rừng theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; khai thác hiệu quả du lịch cộng đồng trên cơ sở bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Để hoàn thành mục tiêu, các địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; phân kỳ chỉ tiêu hợp lý, phân công rõ trách nhiệm; chủ động tiết giảm chi phí, linh hoạt ứng phó biến động thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành khẩn trương rà soát, tổng hợp kiến nghị của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.