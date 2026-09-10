"Mưa vàng" tại khu vực phía Đông Gia Lai sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

(GLO)- Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, đêm 9-9 và rạng sáng 10-9, nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa giông, có nơi mưa lớn kèm sấm chớp dữ dội.

Sáng 10-9, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai - cho biết: Khu vực phía Đông tỉnh chính thức bước vào mùa mưa sau thời gian dài nắng nóng. Các đợt mưa giông đầu mùa thường có cường độ mạnh và đi kèm nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, gió giật mạnh, cục bộ có thể xảy ra mưa đá.

Bên cạnh đó, đợt mưa này còn chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động qua khu vực, kết hợp với gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho mây giông phát triển mạnh trên diện rộng.

"Chiều tối qua, mưa xuất hiện gần như khắp tỉnh, một số trạm quan trắc ghi nhận lượng mưa lớn xảy ra cục bộ. Trong khi phía Tây đã có mưa nhiều thì phía Đông đang rất cần những trận mưa như thế này", ông Hùng chia sẻ.

Mưa lớn cục bộ, sấm chớp trên diện rộng ở nhiều nơi phía Đông tỉnh Gia Lai vào tối 9-9. Ảnh minh họa

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào tối 9-9 và rạng sáng 10-9 còn được xem là "liều thuốc" kịp thời giữa lúc nhiều khu vực đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng gay gắt. Chỉ riêng trong tháng 8-2026, khu vực phía Đông tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng, gây thiệt hại tới 198,5 ha.

Ông Phan Văn Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho hay: Đây là trận mưa hết sức quý giá đối với công tác bảo vệ rừng. Sau nhiều tuần khô hanh khiến nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực luôn ở mức cao, thậm chí cực kỳ nguy hiểm, lượng mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ đã làm ẩm thảm thực bì, giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng.

Mưa lớn cục bộ vào tối 9-9 gây ngập nhiều tuyến đường xung quanh chợ Đầm (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.L

Mưa lớn cũng góp phần bổ sung nước cho các hồ đập, giảm áp lực cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian tới.

Đồng thời, mưa lớn giúp bổ sung độ ẩm cho đất, hỗ trợ tích cực cho quá trình sinh trưởng của cây trồng, đặc biệt là các loại hoa màu và cây công nghiệp đang trong giai đoạn cần nước. Đến sáng 10-9, nền nhiệt tại nhiều nơi trong tỉnh giảm rõ rệt.