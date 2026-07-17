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Cụm thi đua số 7 nâng cao chất lượng công tác Mặt trận

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PHƯƠNG DUNG
PHƯƠNG THẢO
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(GLO)- Chiều 16-7, tại phường Pleiku, Cụm thi đua số 7 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng và công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cụm thi đua số 7 gồm có Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, An Phú và 5 xã: Biển Hồ, Bàu Cạn, Đak Đoa, Kon Gang, xã Gào.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong 6 tháng qua, 10 đơn vị trong cụm thi đua đã chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác Mặt trận và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, các đơn vị đã xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà “Đại đoàn kết”; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, trao học bổng và hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo cùng các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí huy động hơn 3 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Cụ thể, xã Gào vận động người dân hiến 1.200 m² đất và đóng góp 450 ngày công làm đường giao thông nông thôn; xã Đak Đoa trồng mới hơn 5.000 cây xanh; phường An Phú duy trì 14 mô hình trên các lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế…

Cùng với đó, công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị được thực hiện thường xuyên; sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận.

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Các địa phương thuộc cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quan tâm hơn đến công tác dân tộc, tôn giáo, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp.

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