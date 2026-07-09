MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

(GLO)- Sáng 9-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.Đ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Toàn hệ thống Mặt trận đã tổ chức hơn 2.100 cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Trong công tác an sinh xã hội, nhân dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp trao tặng hơn 148 nghìn suất quà, với tổng trị giá trên 80 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.Đ

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, mặc dù là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh và sự đồng lòng của nhân dân, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

GRDP ước tăng 8,21%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 11,68%, dịch vụ tăng 8,17%, nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,14%. Thu ngân sách, thu hút đầu tư, thương mại, xuất khẩu và du lịch đều đạt nhiều kết quả khả quan; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp đổi mới hoạt động Mặt trận theo hướng bám sát cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng năm 2026; góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và đồng hành cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, nắm bắt tình hình nhân dân.

Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa Chương trình hành động MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong xã hội, huy động sự tham gia của nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.